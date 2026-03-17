今明兩天（3月17日至3月18日）台灣天氣大致穩定、白天溫暖偏熱，綜合中央氣象署、氣象專家賈新興和吳德榮、前中央氣象局局長鄭明典預報，微弱鋒面自周四（19日）起逐漸靠近，北台灣與東半部將迎來變天轉雨，周末甚至可能連下4天陣雨並伴隨降溫。
台灣上空有「罕見高氣壓」 白天狂飆高溫
針對近期顯著的回暖現象，鄭明典說明，台灣上空目前出現相對少見的「長命高氣壓」，結構類似夏季常見的「季風環流圈」，但高低壓分布剛好相反，讓天氣特別穩定且白天增溫明顯。氣象專家吳德榮補充，今明兩天白天微熱，各地最高溫大多落在29至31度之間。
清晨低溫僅10度 西半部留意日夜溫差
儘管白天氣溫溫暖，但早晚的日夜溫差仍十分明顯，中央氣象署提醒，今晨本島平地最低溫在新竹關西鎮，僅10.1度，其它地區落在12至19度，清晨與夜間仍偏涼，且容易出現局部濃霧情形影響能見度。
周四起水氣漸增 北台灣轉濕涼
穩定回暖的天氣周四迎來轉折，氣象專家賈新興指出，周四、周五（3月20日）微弱鋒面在台灣北方海面徘徊，各地雲量將一天比一天增加，山區、東半部降雨機率上升，周六（3月21日），鋒面快速掠過台灣，北部、東半部將出現局部短暫降雨，北台灣氣溫也會略為下降，轉為較為濕涼的天氣型態。
雨下到周日 下周天氣再好轉
中央氣象署預報員張承傳提及，周四至周日，桃園以北、東半部將迎來「連下4天」的局部短暫陣雨，溫度方面，北部及東北部高溫將稍降至22至23度，但中南部仍不受影響，維持28至29度的溫暖天氣。
下周一至下周三（3月23日至3月25日），鋒面將再度北移，整體天氣將逐漸回穩，各地恢復多雲到晴，白天感受溫暖舒適，僅剩東半部、午後各地山區有零星短暫陣雨的機率，下周四（3月26日）可能會再有微弱鋒面南下，帶來新一波天氣型態的轉變。
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針對近期顯著的回暖現象，鄭明典說明，台灣上空目前出現相對少見的「長命高氣壓」，結構類似夏季常見的「季風環流圈」，但高低壓分布剛好相反，讓天氣特別穩定且白天增溫明顯。氣象專家吳德榮補充，今明兩天白天微熱，各地最高溫大多落在29至31度之間。
儘管白天氣溫溫暖，但早晚的日夜溫差仍十分明顯，中央氣象署提醒，今晨本島平地最低溫在新竹關西鎮，僅10.1度，其它地區落在12至19度，清晨與夜間仍偏涼，且容易出現局部濃霧情形影響能見度。
周四起水氣漸增 北台灣轉濕涼
穩定回暖的天氣周四迎來轉折，氣象專家賈新興指出，周四、周五（3月20日）微弱鋒面在台灣北方海面徘徊，各地雲量將一天比一天增加，山區、東半部降雨機率上升，周六（3月21日），鋒面快速掠過台灣，北部、東半部將出現局部短暫降雨，北台灣氣溫也會略為下降，轉為較為濕涼的天氣型態。
中央氣象署預報員張承傳提及，周四至周日，桃園以北、東半部將迎來「連下4天」的局部短暫陣雨，溫度方面，北部及東北部高溫將稍降至22至23度，但中南部仍不受影響，維持28至29度的溫暖天氣。
下周一至下周三（3月23日至3月25日），鋒面將再度北移，整體天氣將逐漸回穩，各地恢復多雲到晴，白天感受溫暖舒適，僅剩東半部、午後各地山區有零星短暫陣雨的機率，下周四（3月26日）可能會再有微弱鋒面南下，帶來新一波天氣型態的轉變。