本周台股迎來超級除息週！其中擁有逾 127 萬受益人的群益台灣精選高息（00919）今（17）日正式迎來除息日。由於 00919 本次配息金額高達 0.78 元創新高，預估年化配息率飆破 13%，昨（16）日最後買進日湧入龐大搶息大軍，單日成交量突破 29.5 萬張空降台股 ETF 冠軍。不過，面對已經錯過最後買點的百萬股民，專家指出，現在反而是進場賺取「填息價差」的絕佳時機；更有理財達人點出，這次配息真正該看的不是數字，而是「錢從哪裡來」。
錯過 13% 配息別慌！除息日買進享「甜甜價」
許多來不及上車的投資人紛紛扼腕，但理財專家表示，除息日當天股價會自然扣除息值，開盤價相對便宜。對於想要中長期存股的民眾而言，此時進場不僅佈局成本較低，若未來順利完成「填息」（股價漲回除息前水準），更能做到股息與價差雙賺。
百萬股民最關心：股息何時入帳？
至於昨天已經順利「上車」的投資人，現在最期待的莫過於領錢日！根據群益投信公告時程，00919 於 3 月 17 日除息後，「股息發放日」預計將落在 4 月中旬（實際日期依官方公告為準）。屆時這筆創下 0.78 元新高、年化配息率衝破 13% 的現金股利，就會直接匯入投資人的台股交割帳戶中，等於幫自己加了一筆春季大紅包。
此外，00919 選股邏輯涵蓋大型股及高金融股配置，在中東地緣政治風險加劇、台股短線震盪之際，具備較強的抗跌保護力。隨著聯準會降息預期升溫，金融股受惠投資收益回升，長期存股不僅穩健，更有望兼享價差優勢。
內行看門道！達人揭 00919 配息「100% 來自資本利得」
針對這次破紀錄的 0.78 元配息，理財粉專「吳馬克l幸福理財家」發文分析，投資人第一眼會看單期殖利率，但他認為更值得關注的是「收益分配組成」。他指出，00919 這次配出來的錢，不是股利、不是利息，也不是收益平準金，而是「已實現資本利得占比 100%」，反映了基金過去操作後已實現的價差獲利能力。
吳馬克進一步拆解基金淨值組成指出，目前帳上還有 8.24 元的資本損益平準金，代表有一定的資本利得緩衝。但他提醒股民：「資本利得 100% 不等於配本金，但有緩衝也不代表未來可以一直照樣配。」因為能否延續仍要看市場環境與持股輪動。他強調，高配息可以看熱鬧，但「總報酬才是看門道」，投資人應更全面評估基金的操作成果。
除息大軍接力！這 4 檔 ETF 年化配息也破 10%
如果真的不想追逐 00919，本周到20日其實還有包含元大台灣高息低波（00713）在內共 22 檔台股 ETF 迎來除息秀，吸引超過 347 萬位受益人關注。若以預估年化配息率來看，除了 00919，包含中信綠能及電動車（00896）、大華優利高填息30（00918）、FT臺灣永續高息（00961）以及國泰台灣領袖50（00922），年化配息率皆突破 10% 大關。面對 ETF 百家爭鳴，投資人不妨趁除息潮重新檢視資產配置，逢低分批布局。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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許多來不及上車的投資人紛紛扼腕，但理財專家表示，除息日當天股價會自然扣除息值，開盤價相對便宜。對於想要中長期存股的民眾而言，此時進場不僅佈局成本較低，若未來順利完成「填息」（股價漲回除息前水準），更能做到股息與價差雙賺。
至於昨天已經順利「上車」的投資人，現在最期待的莫過於領錢日！根據群益投信公告時程，00919 於 3 月 17 日除息後，「股息發放日」預計將落在 4 月中旬（實際日期依官方公告為準）。屆時這筆創下 0.78 元新高、年化配息率衝破 13% 的現金股利，就會直接匯入投資人的台股交割帳戶中，等於幫自己加了一筆春季大紅包。
此外，00919 選股邏輯涵蓋大型股及高金融股配置，在中東地緣政治風險加劇、台股短線震盪之際，具備較強的抗跌保護力。隨著聯準會降息預期升溫，金融股受惠投資收益回升，長期存股不僅穩健，更有望兼享價差優勢。
內行看門道！達人揭 00919 配息「100% 來自資本利得」
針對這次破紀錄的 0.78 元配息，理財粉專「吳馬克l幸福理財家」發文分析，投資人第一眼會看單期殖利率，但他認為更值得關注的是「收益分配組成」。他指出，00919 這次配出來的錢，不是股利、不是利息，也不是收益平準金，而是「已實現資本利得占比 100%」，反映了基金過去操作後已實現的價差獲利能力。
除息大軍接力！這 4 檔 ETF 年化配息也破 10%
如果真的不想追逐 00919，本周到20日其實還有包含元大台灣高息低波（00713）在內共 22 檔台股 ETF 迎來除息秀，吸引超過 347 萬位受益人關注。若以預估年化配息率來看，除了 00919，包含中信綠能及電動車（00896）、大華優利高填息30（00918）、FT臺灣永續高息（00961）以及國泰台灣領袖50（00922），年化配息率皆突破 10% 大關。面對 ETF 百家爭鳴，投資人不妨趁除息潮重新檢視資產配置，逢低分批布局。
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