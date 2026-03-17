近日全台天氣穩定但日夜溫差大，今（17）日新竹關西出現 10.1 度低溫。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，周四（3月19日）鋒面靠近，北台灣轉為陰雨濕涼，高溫降到22至25度，中南部維持多雲，降雨機率較低；吳聖宇提醒，3 月底前中南部無明顯降雨訊號，建議民眾提早開始節約用水。
早晚輻射冷卻 日夜溫差非常大
吳聖宇指出，今天全台受高壓脊影響，天氣雖然穩定，但清晨受輻射冷卻作用影響，各地出現顯著低溫，新竹縣關西鎮測得全台最低溫 10.1 度，雲林、嘉義及苗栗部分地區也只有11度左右，白天北部高溫可達25至28 度，中南部上看30度，日夜溫差非常大。
周四鋒面靠近 周五、周六雨勢最明顯
吳聖宇提及，周四（3月19日）天氣迎來明顯變化。鋒面預計移動到北台灣上空，配合東北季風稍增強，北部、東北部及東部由晴轉陰，並有短暫陣雨，中南部雲量也增多，山區有局部降雨機會，受降雨與風向轉變影響，北台灣高溫將回落到22至25度，沿海地區陣風明顯增強，海邊活動需多加注意。
周五、周六（3月20日至3月21日）鋒面滯留在北台灣附近，北部、宜花維持多雲偶陣雨的型態，白天高溫22至24度，夜晚低溫14度上下；相較之下，中南部受影響程度較小，高溫仍能維持在26至29度，呈現南北溫差大的情況，預計周日（3月22日）東北季風減弱，全台溫度將再次回升。
中南部進入乾旱期 節約用水很重要
展望下週天氣，吳聖宇強調，雖然下周三（3月25日）可能再有鋒面南下，但目前觀測顯示，南方太平洋高壓勢力強勁，北方系統位置大多偏北，台灣中南部地區短期內仍無明顯降雨訊號。
提醒民眾，雖然目前水庫水位尚未見底，但在進入顯著雨季前，中南部將持續維持穩定少雨的狀態，呼籲民眾提早開始節約用水，以應對春季可能的枯水風險。
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吳聖宇指出，今天全台受高壓脊影響，天氣雖然穩定，但清晨受輻射冷卻作用影響，各地出現顯著低溫，新竹縣關西鎮測得全台最低溫 10.1 度，雲林、嘉義及苗栗部分地區也只有11度左右，白天北部高溫可達25至28 度，中南部上看30度，日夜溫差非常大。
吳聖宇提及，周四（3月19日）天氣迎來明顯變化。鋒面預計移動到北台灣上空，配合東北季風稍增強，北部、東北部及東部由晴轉陰，並有短暫陣雨，中南部雲量也增多，山區有局部降雨機會，受降雨與風向轉變影響，北台灣高溫將回落到22至25度，沿海地區陣風明顯增強，海邊活動需多加注意。
周五、周六（3月20日至3月21日）鋒面滯留在北台灣附近，北部、宜花維持多雲偶陣雨的型態，白天高溫22至24度，夜晚低溫14度上下；相較之下，中南部受影響程度較小，高溫仍能維持在26至29度，呈現南北溫差大的情況，預計周日（3月22日）東北季風減弱，全台溫度將再次回升。
展望下週天氣，吳聖宇強調，雖然下周三（3月25日）可能再有鋒面南下，但目前觀測顯示，南方太平洋高壓勢力強勁，北方系統位置大多偏北，台灣中南部地區短期內仍無明顯降雨訊號。
提醒民眾，雖然目前水庫水位尚未見底，但在進入顯著雨季前，中南部將持續維持穩定少雨的狀態，呼籲民眾提早開始節約用水，以應對春季可能的枯水風險。