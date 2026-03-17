台灣虎航日前公布今（2026）年第一季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到等禮遇。如今已是3月，細節尚未公布，旅遊達人「傑西大叔」接受《NOWNEWS》訪問提到，虎航以日本線居多，旅客最要考慮的恐就是「熱門航點（飛一線城市）是否有可能含在訂閱制優惠內」，並呼籲消費者在購買會員前一定要搞清楚遊戲規則。
台灣虎航於今年一月對外宣布今年將推出有多樣化的新產品，其中最受旅客注意的，就是宣告今年第一季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，拼當「航空版Netflix」。
虎航將推訂閱制，初步規劃將分每個月～1個月將有一張機票
此會員訂閱制「Team Tiger」將依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票；簡單來說，方案可能是「三個月一張機票、二個月一張機票，還有一個月一張機票」等之「差異會員方案」，享有機票，以此創造出更多短天期去日本旅遊的客人。另外，還會依不同方案，會員可以享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。其中詳細細節尚待台灣虎航正式公佈。
虎航訂閱制非首創 亞洲航空曾經推「一整年出國都免票費」
台灣虎航此舉並非首創，之前亞洲航空AirAsia就有過類似的促銷優惠，甚至也玩過預付年費後，一整年出國都不用付票費、僅需付稅項與附加費（如機場稅、燃油附加費等），但是因為每班機有限定名額，因此旅客不見得可以搶得到自己想飛出的日期。
旅遊達人「傑西大叔」則提到，虎航與其他低成本航空最大不同就是以日本線居多，推出訂閱制之後，「有沒有包含熱門航線」恐是旅客們的首要考量，還有適用的航點是否多，「總不可能每個月都非同一個地方！」傑西大叔提到。他也呼籲消費者要購買此訂閱制專案之前，要看清楚限制規範，包含適用航點、限定班機、稅金計算等，以免下單之後才發現自己根本無法適用才來後悔。
資料來源：台灣虎航、傑西大叔
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虎航將推訂閱制，初步規劃將分每個月～1個月將有一張機票
此會員訂閱制「Team Tiger」將依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票；簡單來說，方案可能是「三個月一張機票、二個月一張機票，還有一個月一張機票」等之「差異會員方案」，享有機票，以此創造出更多短天期去日本旅遊的客人。另外，還會依不同方案，會員可以享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。其中詳細細節尚待台灣虎航正式公佈。
台灣虎航此舉並非首創，之前亞洲航空AirAsia就有過類似的促銷優惠，甚至也玩過預付年費後，一整年出國都不用付票費、僅需付稅項與附加費（如機場稅、燃油附加費等），但是因為每班機有限定名額，因此旅客不見得可以搶得到自己想飛出的日期。
旅遊達人「傑西大叔」則提到，虎航與其他低成本航空最大不同就是以日本線居多，推出訂閱制之後，「有沒有包含熱門航線」恐是旅客們的首要考量，還有適用的航點是否多，「總不可能每個月都非同一個地方！」傑西大叔提到。他也呼籲消費者要購買此訂閱制專案之前，要看清楚限制規範，包含適用航點、限定班機、稅金計算等，以免下單之後才發現自己根本無法適用才來後悔。
資料來源：台灣虎航、傑西大叔