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▲《逐玉》、《折腰》、《許我耀眼》都有雙向救贖的意味。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》張凌赫（右）是美強慘代表。（圖／愛奇藝提供）

趙露思的《許我耀眼》近來在中天娛樂台重播，「假結婚」再度掀起討論，近幾年先婚後愛成為觀眾愛看的題材之一，劉宇寧、宋祖兒的《折腰》；田曦薇、張凌赫的《逐玉》都是先婚後愛，這其中有5大關鍵，不只是先婚後愛，男主角的顏值、性格設定也有很大的轉變，霸總風格已經落伍，「美強慘」才是最受歡迎的。到了 2026 年，假結婚題材在戲劇、短劇的討論都高居不下，這反映了現代人在高壓社會下，對制度、經濟和人性的集體焦慮與黑色幽默，為什麼大家這麼愛看先婚後愛？現在的觀眾對於純愛、霸總已經產生審美疲勞，大家更愛看的是人性的複雜，信任的考驗，而婚姻契約帶來的張力，最迷人的地方就在於，有了一層夫妻的關係，即便男女主角互相看不順眼，也得同居、同睡、有親密接觸，這種禁忌的推拉，身體先靠近、心靈緊追在後、合法耍流氓的刺激感，是觀眾最愛的。以前講究門當戶對，就算格差戀，也都是霸總愛上鄉村女的故事，從來沒有女生主動、女生當家的題材，不過現在的年輕觀眾越來越務實，先婚後愛的劇情通常建立在資源交換的基礎上，體現了現代人不想為感情冒險，卻又渴望能獲得真愛的矛盾，因此找一個順眼的人談契約戀愛，安全又划算。《逐玉》、《折腰》、《許我耀眼》都帶有救贖色彩，男女主角在人生低谷時相遇，為了爬出逆境藉由假結婚拉彼此一把，從利益結盟到生死相依的過程，比一見鐘情的偶遇更有厚度，也更符合2026年觀眾對「戰友式伴侶」的期待。除了現代人的感情觀念在轉變之外，短劇的崛起也是關鍵原因之一，假離婚具備了短劇所需要的要素，像是強烈的反轉，結婚前、後，每一段都能製造「反派作妖」、「追妻火葬場」的狗血戲碼。在《逐玉》中，張凌赫就完美演繹了「美強慘」的魅力，擁有武安侯、戰神的背景，卻受重傷被殺豬女子田曦薇救起，劇裡他穿最多的不是戰袍，而是白色的衛衣，永遠在咳血。但是那又怎樣呢，就連田曦薇劇中都說了，就算他是個廢人，她也會殺豬養他，張凌赫問她圖什麼？她說，「我圖你好看啊！」就連田曦薇的妹妹都一天到晚說，「姊姊你賣掉簪子是為了養漂亮哥哥嗎？」但張凌赫也不是就這麼躺著，當他要回到軍隊時，對田曦薇超霸氣，一把將她抓過來狂吻，得知田曦薇被壞人下藥，一把短刃直接插進對方肩上，什麼都沒說就是一頓猛揍，這種反差感，比只會耍威風的霸總要迷人多了。