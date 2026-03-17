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立法院13日行使中選會委員人事同意權，不過除了主委被提名人游盈隆外，藍白聯手刷掉民進黨推薦人選，只通過藍白自己推薦的人選，行政院長卓榮泰今（17）日在立法院質詢提及此事，痛批藍白沒有誠信，只想通過自己的人選，未來的中選會還能稱獨立機關嗎？他強硬表示，被否決的3人，他會再重提一次，要求藍白兩黨「補足誠信」。中選會目前只剩4名委員，無法開會決議，行政院去年底公布提名名單，包括游盈隆出任主委、胡博硯擔任副主委，以及律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，加上國民黨推薦的中華科技大學代理校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨則是推薦東吳大學政治學系教授蘇子喬。不過13日立法院行使同意權，綠委對上述被提名人全數支持，但藍白只支持游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，其他3人未獲立院半數同意。卓榮泰今答詢提及此事仍忿忿不平。他還原提名過程表示，這件事是他「心中極大的遺憾」，他去年9月就曾主動向立法院長韓國瑜表達，希望中選會提名能採「政黨推薦」方式，當時韓國瑜也表示允諾並願意協助。卓榮泰說明，去年9月初他第二次與韓國瑜討論此事時，韓國瑜表示，國民黨正值黨主席改選，希望等改選後再討論。卓榮泰表示，當時他記得黨主席改選約在10月18日左右，他也向韓國瑜說，「提名已經慢了，我已經向國會表達歉意」，即使再拖到10月18日，他也願意承擔所有責難，但希望改選後能以政黨比例、政黨推薦的方式組成名單，韓國瑜當時也表示同意。卓榮泰表示，之後行政院在10月28日正式函文給三個黨團，包括中國國民黨、民主進步黨與台灣民眾黨，希望依照相關規定與表格推薦適任人選。隨後中國國民黨與台灣民眾黨在11月4日分別回函推薦人選，行政院整理各方名單後，將人選一併送出。卓榮泰說，上週二他還在立法院後方小房間再次向韓國瑜說明，這份名單是三個黨團推薦後送出的，希望能夠全部通過，讓中選會可以正常運作。但在上週五立法院行使人事同意權前，他再度打電話給韓國瑜表示，他看到媒體報導，國民黨只打算通過部分人選，其餘行政院提出的人選將不同意。卓榮泰說，他當時向韓國瑜表示，如果這樣做「我無法交代，我會變成罪人」，但最後結果仍然如此。他指出，最後只通過部分人選，其餘三人全部落選，「把一個獨立機關變成只挑一個他們能接受的人」，他質疑這樣的做法如何談誠信合作。卓榮泰表示，這樣的事情發生在國會殿堂，「是對國會極大的侮辱」。他指出，如果再加上原本仍在任的8位委員，其中一半是藍白推薦，「等於把獨立機關變成藍白機關」。卓榮泰也提到，在提名過程中，行政院秘書長張惇涵曾帶著被提名人到各黨團拜訪，各黨團在私下聯繫時都對名單表示肯定，但最後結果卻不同。他說，行政院在接受國民黨與民眾黨推薦名單時，也沒有詢問任何政治立場或政治表態，只因為是兩個黨團推薦就將人選送出。卓榮泰指出，但在野黨在審查時，卻出現「不支持不在籍投票」等理由把人選刷掉，他質疑這樣的做法是否還能讓中選會成為獨立機關，認為這是「政治凌駕獨立機關」。卓榮泰說，過去立法院常批評行政院，但現在立法院藍白黨團卻做出同樣的事情。他表示，若中選會變成一個讓選舉公正性受到質疑的機關，甚至成為要幫民眾黨立委李貞秀的「洗白機關」，對國家民主發展將造成很大疑慮。卓榮泰表示，行政院仍會再送一次名單，將先前落選的三名人選再次提出，希望國民黨與台灣民眾黨身為在國會有席次的正式政治團體，「不能言而無信」，人民與歷史都在看，如果行政院再次送出三名人選，「代表行政院補足程序，也希望你們補足誠信」。