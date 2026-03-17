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民眾黨立委李貞秀16日在立法院內政委員會進行質詢處女秀，不過內政部長劉世芳認為李貞秀不具備立委資格，拒絕上台備詢，讓李貞秀只能在台上對空氣質詢。國民黨立委馬文君今（17）日質詢時說，法律的解釋權在行政院，但行政機關卻對中國籍配偶如此不友善。行政院長卓榮泰仍說，歡迎中配加入中華民國這個大行列，但要從政，要符合相關法律。馬文君今在立法院質詢時表示，中華民國最大的價值就是尊重人權與尊嚴，台灣自認是民主國家，也應該以人道方式處理相關問題。她說，若相關個案確實違法，政府當然可以依法處理，但不應以現在這樣的態度對待當事人，這樣的做法既不人道，也非常傷人。她表示，自己身為女性、也是一個人，看到這樣的情況會覺得對個人尊嚴是一種很大的羞辱。馬文君指出，相關制度本身並非當事人個人能夠決定，李貞秀經過中選會審查，也在大法官監誓宣誓就職，卻讓個人承擔後果並不公平。她質疑，政府要求一名中配女性到中國取得放棄國籍資料，根本就不可能，如果政府明知資料難以取得卻仍提出這樣的要求，就應該思考制度如何處理，而不是把責任全部放在個人身上。內政部長劉世芳說，這件事情跟人跟性別都無關，只是跟國家有關、跟法律有關，「我們遵守就是國家的法律。」卓榮泰說，歡迎所有的人來加入中華民國這個大行列，但要在這裡從政，必須要具備合法的要件。馬文君說，行政院每年編列這麼多預算，仍無法改變很多國家稱「中國台灣」。卓榮泰說，將李貞秀解職是立法院的問題，「我們在立法院都講不通，立法院比這些外國還要外國嗎？」