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▲阿聯酋航空航班前往阿曼馬斯喀特機場。（圖／截自阿聯酋航空網站）

阿聯民航總局17日宣布，因應無人機攻擊、維護領土安全，因此暫時關閉領空。阿聯酋航空今凌晨從杜拜起飛的航班，比原訂時間延遲2小時起飛，原定直飛回台的航班，卻改變航線，中途先降落阿曼首都馬斯喀特機場才返台，預計抵台時間延後到今日晚間8點。中東戰事持續，史詩怒火行動進入第三周，杜拜國際機場16日因為無人機攻擊燃料槽引發火災。阿聯酋航空航班編號「EK366」，原定杜拜直飛台北約8小時的航班，今日表定出發時間凌晨3點40分，延後至5點21分從杜拜機場（DXB）起飛，並且目的地改往阿曼的馬斯喀特（MCT）機場，預計當地時間9點（台灣時間下午1點）起飛，再飛往桃機（TPE），預計抵達時間晚間8點。阿聯酋航空證實航班變動並說明考量，因為飛機加油考量，航班先至臨近機場馬斯喀特加油，加完油後再飛往台灣。根據阿聯酋航空官網杜拜時間16日晚間10點最新營運狀況，受區域局勢影響，目前採取有限度營運，旅客可在官網查詢最新航班資訊。