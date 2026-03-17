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▲林志玲（如圖）中空透視裝小露性感，身材曲線驚人。（圖／記者吳翊緁攝影）

林志玲瘦成I字型！中空透視揪攝影記者聊天

▲林志玲（如圖）整個人宛如一道光芒閃耀，美得不忍直視。（圖／記者吳翊緁攝影）

51歲藝人林志玲今（17）日出席「SHIATZY CHEN 夏姿」品牌慈善特賣會，久違在台公開亮相，一身黑色蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙優雅示人，中空透視裝小露性感，身材曲線驚人，主持人Lulu頻頻模仿「志玲姐姐加油」語調與神情，逗得她甜甜嬌嗔音連發，稍早記者會上，大批媒體爭相捕捉林志玲美艷，她樂得開心，向台下攝影記者們喊話：「還是有誰要上來跟我聊聊天的！」互動相當親民。林志玲現年51歲，自2019年與日籍老公AKIRA結婚後，鮮少活躍演藝圈，2022年誕下兒子「小天使」後，更多時間回歸家庭，今稍早林志玲久違多時公開亮相，一出場氣場逼人，烏黑長髮以閃鑽耳環點綴，見她容貌精緻甜美，身材曲線曼妙，整個人宛如一道光芒閃耀，美得不忍直視。記者會上，林志玲著一身SHIATZY CHEN 2026 春夏系列黑色蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙，優雅亮相，繼2019年婚禮身著SHIATZY CHEN 夏姿訂製禮服後，再度以當代東方美學演繹女性柔雅而堅定的風采，在優雅與從容之間綻放不同風貌，為這場別具意義的公益盛會揭開序幕。才剛於上週完成發表的SHIATZY CHEN 夏姿・陳 2026 秋冬系列巴黎時裝大秀，將時尚的光芒轉化為溫暖行動，年度《拾華》慈善特賣會於今盛大登場，今年首度選址於台北晶華酒店19樓總統套房舉辦，打造如同沙龍般的購物體驗，讓賓客在典藏設計之際，感受不一樣的奢雅氛圍。