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越南胡志明市建設局轄下公共運輸管理中心（Ho Chi Minh City Management Center of Public Transport, Department of Construction）於3月15日正式啟動公眾電動單車（e-bike）服務，標誌著該市在綠色城市交通推廣上邁出新步伐。此次計畫將於3月內在全市站點網絡投入500輛電動單車，與自2021年底運行的公共自行車網絡共同服務市民與遊客。根據《越南快訊》報導，在3月15日至31日期間，市民與訪客可在阮惠街（Nguyen Hue Street）前西貢稅務貿易中心（Saigon Tax Trade Center）附近的公共單車站，免費體驗電動單車15分鐘。用戶可透過下載並註冊TNGo-HCM應用程式（TNGo-HCM App）獲得試乘促銷代碼。管理中心表示，公共自行車與電動單車服務的發展，將鼓勵市民從私人車輛轉向公共交通，進而減少交通擁堵、降低環境污染，並助力運輸部門減排目標的達成。試運行期結束後，使用費用將依時長收取：15分鐘為10,000越南盾（約新台幣12元）、30分鐘20,000越南盾（約新台幣24元）、60分鐘35,000越南盾（約新台幣42元）、120分鐘60,000越南盾（約新台幣72元）、240分鐘110,000越南盾（約新台幣132元）。市民可在App Store或Google Play下載TNGo-HCM應用程式，掃描QR碼或搜尋名稱開通帳號後使用服務。管理中心代表表示，將持續與相關單位協調，監測服務運行情況、評估營運效能及滿足出行需求的能力，並計畫逐步擴展全市網絡，提升服務覆蓋率。自2021年底起，管理中心已與Tri Nam集團（Tri Nam Group）合作，在市中心部署公共自行車服務，作為胡志明市提升公共運輸、管理私人機動車使用的重要措施。目前系統在市中心52個站點運行500輛公共自行車，滿足居民日常出行需求。