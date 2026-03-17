饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將在4月陸續結束營運。饗賓集團表示，熄燈前推出謝幕優惠，4月12日前至全台「小福利」門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。另高雄「無同麻辣火鍋」也推出只要另外加99元，除了原本的自助吧食材吃到飽之外，更享有新鮮草莓也無限吃。
「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，匯聚海陸食材，像是熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等肉品，還有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片等海鮮。自助餐檯上還有多種熟食包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點，通通無限量任吃。
小福利麻辣鍋將退場 想吃趁現在
而饗賓餐旅表示，為調整營運規劃，全台的「小福利麻辣鍋」將全面退場，新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店將陸續結束營業，原址全數由「朵頤牛排」進駐。
熄燈前，小福利麻辣鍋推出謝幕優惠，即日起至4月12日，至全台這四家門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費，等於75折。
高雄無同火鍋推出每人加99元 新鮮草莓吃到飽
高雄的無同麻辣火鍋則是推出草莓吃到飽活動，只要兩人同行用餐，每人另加99元，將享有新鮮草莓吃到飽，首盤將以大盤盛裝，吃完就可續盤。無同麻辣火鍋計價已點選的主菜計費，單人鍋最低價為梅花豬加培根牛（共200克）價位350元，共鍋則是最低雙人1038元起，主菜有去骨雞腿肉、培根牛、黑蜜豬與滑漿、熟食、甜點，且享有自助吧食材無限量吃到飽。
「饗麻饗辣」草莓季將只供應到3月22日 最低每人658元起
另外，全台都有分店的麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」，也宣告「草莓季｜歐莓風」將只供應到3月22日，草莓甜點將有草莓奶酪、草莓小可頌、草莓Q提、雪莓娘(草莓紅豆大福)、草莓泡芙、草莓生乳酪蛋糕、草莓聖誕帽、草莓乳酪塔等，多款甜點每日輪替供應，通通都可吃到飽。另外，還與南部知名冰品品牌「冰塔」聯名，推出草莓雪花冰。
饗麻饗辣餐價各家分店不同，「饗麻饗辣PLUS」平日午餐每人858元+10%、平日晚餐每人928元+10%、假日全天每人998元+10%；「饗麻饗辣一般店型」平日午餐每人658元+10%、平日晚餐每人758元+10%、假日全天每人788元+10%。需提醒的是，國定假日與春節檔期價格也略有不同。
資料來源：饗賓餐旅集團、無同麻辣火鍋、饗麻饗辣
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而饗賓餐旅表示，為調整營運規劃，全台的「小福利麻辣鍋」將全面退場，新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店將陸續結束營業，原址全數由「朵頤牛排」進駐。
熄燈前，小福利麻辣鍋推出謝幕優惠，即日起至4月12日，至全台這四家門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費，等於75折。
高雄無同火鍋推出每人加99元 新鮮草莓吃到飽
高雄的無同麻辣火鍋則是推出草莓吃到飽活動，只要兩人同行用餐，每人另加99元，將享有新鮮草莓吃到飽，首盤將以大盤盛裝，吃完就可續盤。無同麻辣火鍋計價已點選的主菜計費，單人鍋最低價為梅花豬加培根牛（共200克）價位350元，共鍋則是最低雙人1038元起，主菜有去骨雞腿肉、培根牛、黑蜜豬與滑漿、熟食、甜點，且享有自助吧食材無限量吃到飽。
另外，全台都有分店的麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」，也宣告「草莓季｜歐莓風」將只供應到3月22日，草莓甜點將有草莓奶酪、草莓小可頌、草莓Q提、雪莓娘(草莓紅豆大福)、草莓泡芙、草莓生乳酪蛋糕、草莓聖誕帽、草莓乳酪塔等，多款甜點每日輪替供應，通通都可吃到飽。另外，還與南部知名冰品品牌「冰塔」聯名，推出草莓雪花冰。
饗麻饗辣餐價各家分店不同，「饗麻饗辣PLUS」平日午餐每人858元+10%、平日晚餐每人928元+10%、假日全天每人998元+10%；「饗麻饗辣一般店型」平日午餐每人658元+10%、平日晚餐每人758元+10%、假日全天每人788元+10%。需提醒的是，國定假日與春節檔期價格也略有不同。
資料來源：饗賓餐旅集團、無同麻辣火鍋、饗麻饗辣