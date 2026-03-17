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台北市推動「無菸城市」持續擴大，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣萬安昨日再宣布下一階段規畫，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。蔣萬安今日表示，在確保吸菸者權利的同時，也保障非吸菸者免受二、三手菸之苦，並減少「邊走邊抽」對市民的影響。蔣萬安今日上午出席「2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮」，並會前受訪。針對西門、中山商圈擬設戶外負壓吸菸室，蔣萬安表示，他樂見中央支持台北市推動無菸城市的做法，會一步一步務實的推進，在確保吸菸者權利的同時，也保障非吸菸者免受二、三手菸之苦，也不希望受到「邊走邊抽」對市民的影響，北市願意率先示範，並分享推動無煙城市的經驗給中央及其他縣市政府。媒體追問，會進一步在敦化南北路及信義路設置吸菸區嗎？蔣萬安表示，會先選定人潮眾多的商圈強調，包括中山、西門商圈，會設置戶外負壓吸菸室會；二方面，選定「一橫一縱」，也就是敦化南北路及信義路設置吸菸區，當然市府混持續與在地里長及住戶溝通討論。