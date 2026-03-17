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柳演錫劇中爆粗口 溫柔形象全瓦解

由《現在撥打的電話》韓國男神柳演錫主演的靈異律政喜劇《神與律師事務所》開播後話題狂飆，首集直接丟出超猛反差名場面，他飾演的菜鳥律師在法庭上突然被黑道靈魂附身，當場用方言爆粗口，溫文儒雅形象瞬間全崩，觀眾邊傻眼邊笑翻直呼「這反差太狠」。柳演錫在《神與律師事務所》中飾演意外能與鬼魂溝通的菜鳥律師「申以朗」，被附身後的角色變化多端，從偶像練習生、小孩到黑道靈魂樣樣來。尤其首集中被方言黑道附身時，他一改溫文儒雅的律師形象，在法庭上用方言爆粗口，反差感十足。笑點不只一個，劇中柳演錫為了創業，不惜挪用母親的房租保證金，以開設自己的律師事務所，沒想到搬進新辦公室後，他竟意外成為能被鬼魂附身的靈異體質，他氣得要求房仲解約，沒想到房仲只淡定回一句：「是媽媽可怕，還是鬼魂可怕？」讓他瞬間啞口無言，這句神吐槽台詞也讓觀眾噴飯爆笑評論，「太貼切了，當然是媽媽最可怕」、「仔細想想真的很有道理」、「耳邊已經聽到媽媽在倒數3、2、1的聲音」。被問到如果可以再附身一次，最想體驗什麼角色時，他竟笑說想附身自家愛犬Rita，「我很好奇牠平常都在想什麼，也想知道牠想對我說什麼話。」說著還握起拳頭模仿Rita剛睡醒時揉眼睛撒嬌的模樣，狗奴爸爸本色完全藏不住。他也透露為了演好被附身的狀態，曾特別研究巫師附身的影片做田野調查，「他們其實沒有很複雜的過程，幾乎是瞬間就上身，這跟我原本想像的完全不同！」而柳演錫的第一位「鬼魂委託人」，則由出演《魷魚遊戲》第一季參賽者而爆紅的許城泰飾演，他所飾演的亡者究竟生前有何冤屈，也隨著案件逐漸揭開，申以朗也因此踏上替亡者解冤、穿梭人間與靈界之間的律師之路，與李絮飾演不惜一切追求勝訴的冷血精英律師「韓娜賢」聯手，展開一場奇妙而溫暖的冒險故事。《神與律師事務所》每週五、六於Hami Video全台獨家跟播。