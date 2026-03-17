美國與以色列聯手對伊朗展開軍事行動後，伊朗也以無人機、飛彈攻擊中東周邊國家作為報復，包含知名的投資與觀光天堂杜拜，16日也因遭伊朗無人機攻擊，一度暫停機場所有航班起降。對於許多在這裡討生活的外籍移工而言，生計考量加上難以負擔暴漲的機票，只能繼續待在杜拜，許多外來者相信的「杜拜夢」根基正在動搖。
根據英國《衛報》報導，伊朗的報復空襲，有2/3幾乎就是衝著阿拉伯聯合大公國而來，部分原因是阿聯與西方大國有深厚的軍事和情報合作關係，還有杜拜作為全球金融和西方度假勝地的聲譽。對於杜拜來說，這場衝突的殺傷力尤為巨大，因為它每年旅遊業收入就高達300億美元，也不像波灣其他國家有石油可倚仗，甚至有超過90%的居民是外國人，有分析人士警告，如果戰爭持續下去，杜拜作為旅遊勝地以及商業、銀行和房地產投資信心的名聲將繼續受損。
阿布達比扎耶德大學的國際政治教授阿爾梅扎尼（Khaled Almezaini）直言，杜拜已經遭受重大損失，雖然目前阿聯的經濟尚可承受，但若情況再持續久一點，對旅遊業、航空業、外籍企業、石油行業的影響將非常嚴重。阿聯的統治者們一直努力控制輿論，甚至威脅要逮捕、監禁那些發布「與官方公告矛盾或可能引發社會恐慌」的人。
已在杜拜定居16年的英國籍教師特魯丁格（John Trudinger）表示，校內曾有100多名來自英國的教師，但戰爭爆發後，許多人已離境、也沒打算再回來：「杜拜的光環確實褪去了。」巴基斯坦籍的計程車司機安瓦爾（Zain Anwar）則透露，自己已經不想再待在杜拜，暫時也看不到旅遊業復甦的希望，很多像他這樣的司機，現在都在考慮跑去其他國家：「大家都知道，杜拜完蛋了。」
報導提到，杜拜有200萬印度人、70萬尼泊爾人、40萬巴基斯坦人，他們大多從事較為基層的勞務工作，比如送貨、清潔、保全、司機等等，對他們而言，「隨時搭飛機回家」是很困難的，經濟能力是一大問題，更糟的是有人甚至不知道應該要逃。
孟加拉籍55歲司機艾哈邁德（Saleh Ahmed）就是受害者之一，他在工地工作時，遭伊朗飛彈碎片擊中身亡，家人抱怨杜拜政府根本沒提供完整資訊和明確警告，他35歲的弟弟胡笙（Zakir Hussein）也在杜拜工作，坦言：「在杜拜打工的人都不敢說話，我們一直被灌輸一種觀念，就是不能說這個國家的壞話，否則就會惹上麻煩。如果我們早知道真相，哥哥（死者艾哈邁德）或許會想辦法去更安全的地方，或者乾脆回家。」不過，他也承認即便自己暫時先回孟加拉避難，可能終究還是得回杜拜討生活:「那是我們唯一能謀生的地方，家人都指望著我們。」
不過也有一部分移工即便面對戰火，也沒有動過回家的念頭，在杜拜工作的29歲尼日籍勞工易卜拉欣（Ebenezer Ibrahim）就表示：「我們都是人，都會流血，所以我當然會擔心這些飛彈，但目前政府在攔截飛彈上做得很好。我還不想離開杜拜，我來自非洲，家鄉也有很多問題，所以我會留在這裡奮鬥。」
原文連結：‘The shine has been taken off’: Dubai faces existential threat as foreigners flee conflict
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿布達比扎耶德大學的國際政治教授阿爾梅扎尼（Khaled Almezaini）直言，杜拜已經遭受重大損失，雖然目前阿聯的經濟尚可承受，但若情況再持續久一點，對旅遊業、航空業、外籍企業、石油行業的影響將非常嚴重。阿聯的統治者們一直努力控制輿論，甚至威脅要逮捕、監禁那些發布「與官方公告矛盾或可能引發社會恐慌」的人。
已在杜拜定居16年的英國籍教師特魯丁格（John Trudinger）表示，校內曾有100多名來自英國的教師，但戰爭爆發後，許多人已離境、也沒打算再回來：「杜拜的光環確實褪去了。」巴基斯坦籍的計程車司機安瓦爾（Zain Anwar）則透露，自己已經不想再待在杜拜，暫時也看不到旅遊業復甦的希望，很多像他這樣的司機，現在都在考慮跑去其他國家：「大家都知道，杜拜完蛋了。」
報導提到，杜拜有200萬印度人、70萬尼泊爾人、40萬巴基斯坦人，他們大多從事較為基層的勞務工作，比如送貨、清潔、保全、司機等等，對他們而言，「隨時搭飛機回家」是很困難的，經濟能力是一大問題，更糟的是有人甚至不知道應該要逃。
孟加拉籍55歲司機艾哈邁德（Saleh Ahmed）就是受害者之一，他在工地工作時，遭伊朗飛彈碎片擊中身亡，家人抱怨杜拜政府根本沒提供完整資訊和明確警告，他35歲的弟弟胡笙（Zakir Hussein）也在杜拜工作，坦言：「在杜拜打工的人都不敢說話，我們一直被灌輸一種觀念，就是不能說這個國家的壞話，否則就會惹上麻煩。如果我們早知道真相，哥哥（死者艾哈邁德）或許會想辦法去更安全的地方，或者乾脆回家。」不過，他也承認即便自己暫時先回孟加拉避難，可能終究還是得回杜拜討生活:「那是我們唯一能謀生的地方，家人都指望著我們。」
不過也有一部分移工即便面對戰火，也沒有動過回家的念頭，在杜拜工作的29歲尼日籍勞工易卜拉欣（Ebenezer Ibrahim）就表示：「我們都是人，都會流血，所以我當然會擔心這些飛彈，但目前政府在攔截飛彈上做得很好。我還不想離開杜拜，我來自非洲，家鄉也有很多問題，所以我會留在這裡奮鬥。」
原文連結：‘The shine has been taken off’: Dubai faces existential threat as foreigners flee conflict
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。