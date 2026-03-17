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▲林志玲（如圖）升格母親近4年，與兒子互動甜蜜「每天都沉浸在開心中！」（圖／記者吳翊緁攝影）

林志玲3歲兒萌喊I love You！當媽後天天都開心

▲林志玲（如圖）回歸家庭不忘自我實現，「我們要愛自己，讓自己活得精彩！」（圖／記者吳翊緁攝影）

AKIRA追愛林志玲祕訣：不計較誰付出

AKIRA娶走林志玲！成為台灣國民姐夫

51歲藝人林志玲2019年嫁給日籍男星AKIRA，2022年迎來寶貝兒子「小天使」，一家三口幸福美滿，今（17）日她久違公開亮相，出席「SHIATZY CHEN 夏姿」品牌慈善特賣會，分享起近況語調洋溢幸福感，她與3歲多兒子互動超有愛，「兒子會跑過來喊『媽媽I Love You』，還會拍影片也說『愛してます』，每天都滿沉浸在開心中。」於此更歸功於老公AKIRA給予滿滿尊重、空間與幸福感，令人稱羨。林志玲今稍早亮麗出席慈善特賣會，分享道2019年婚禮時，穿著了由該品牌設計的中式長禮服，非常優雅、婉約，「乘載了很多溫暖又美好的回憶」，隨即談到個人生活方面，林志玲被問及近況，分享與3歲多兒子溫馨互動，「兒子會跑過來喊『媽媽I Love You』，還會拍影片也說『愛してます』，我把這個藏在心中來面對生活挑戰，每天都滿沉浸在開心中。」林志玲升格母親近4年，回歸家庭之餘，仍不忘自我實現與價值，主持人Lulu表示肯定，「誰說當媽媽就要很狼狽？對不對」？林志玲回應：「沒錯！我知道媽媽很辛苦，所以我們要愛自己，讓自己活得精彩！當了媽媽之後我會注重服裝的舒適、不怕髒跟好活動，以前喜歡蕾絲，但現在就塵封起來，最近會為了工作拿出來穿，當然舒適歸舒適、工作歸工作。」林志玲會這麼說，有功於老公AKIRA給予滿滿尊重、空間與幸福感，能夠在繁忙的工作與家庭生活中，仍然保持浪漫不斷線，AKIRA認為祕訣就在於「平日的感謝」，只要心中懷有感恩，自然就會生出體貼和關懷，也就能把浪漫的心情一直維持下去，哪怕即使是一句謝謝，都能成為維持愛情長久的力量。外界常形容AKIRA是一位細節滿滿、穩重又貼心的另一半，他曾感性說，「比起要求，怎樣的付出更重要，人一旦開始期待回報，就很容易產生比較的心態，像是『我已經為你做了啊』的想法，愛不是『做了多少、沒做多少』，而是發自內心思考『怎麼做能讓所愛的人開心』，這樣的心意才是最重要的。」AKIRA是日本人，隸屬日本LDH經紀公司旗下藝人，也是放浪兄弟（EXILE）、放浪二勢力（EXILE THE SECOND）的成員，負責團中主舞，但他自2019年跟台灣第一名模林志玲結婚後，就此多了一個新身分：「台灣國民姐夫。」林志玲和AKIRA是在2010年合作舞台劇《赤壁-愛-》認識，2018年才開始交往，「認定對方是可攜手共度餘生的伴侶」，決定互許終身，2019年6月6日登記結婚，夫妻倆結婚至今6年感情穩定，兒子目前3歲多，選在日本就讀幼兒園。