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立法院13日行使中選會委員人事同意權，不過除了主委被提名人游盈隆外，藍白聯手刷掉民進黨推薦人選，只通過藍白自己推薦的人選，行政院長卓榮泰今（17）日在立法院答詢痛批藍白沒有誠信，還強硬表示，被否決的3人，他會再重提一次。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，結果既已產生，黨團尊重國會的集體決定，並期許中選會未來能真正回歸專業、守護選務公正。林沛祥說，針對此次中選會人事案，黨團有三點嚴正聲明與呼籲。首先，行政院此次提名過程從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心。他認為，獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，而是國家制度運作的基石，行政院的政治思維才是真正令人遺憾之處。林沛祥表示，其次，行政院相關說法彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。他指出，若連長期以民調與學術立場發聲的游盈隆都能被隨意貼上政治標籤，未來恐怕任何人都可能被政治顏色「自動歸隊」。他也提醒執政團隊，不喜歡一個人可以理解，但隨意扣帽子並不適當。林沛祥指出，第三，外界不應忽略一個基本事實，目前通過的中選會委員結構中，仍存在被認為偏綠立場的委員，中選會並非任何單一陣營的「全拿局」，而是多元組成。他認為，執政黨若持續操作「被封殺」、「被杯葛」的政治敘事，恐怕與實際情況有所落差。林沛祥強調，國民黨團的審查標準只有一個，就是「專業與公正」。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。他表示，民主制度不是分贓，更不是貼標籤的比賽，呼籲行政院將心力放回制度本身。