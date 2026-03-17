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災情狂燒！鐵粉心碎：被前面一個人全掃光

店員認了「搶卡潛規則」：飯糰、豆腐煲沒送

▲7-11門市鮮食櫃下方貼著大大的品牌大使周子瑜「星級饗宴」廣告，視覺相當吸睛，但並非款款皆參與附贈限量小卡的活動。（圖／記者徐銘穗攝）

▲社群平台 Threads 瘋傳門市貼出的活動公告，明確標示出附贈限量小卡的熱門品項如義大利麵、便當與飯卷皆已「今日已售完」，突顯周子瑜強大的吸粉實力（圖／翻攝自 Threads）

內行搶卡時段曝光！這款甜點獲封「CP 值最高」

7-11與大勢女團 TWICE 成員周子瑜（TZUYU）的聯名鮮食活動今（17）日正式開跑，沒想到活動首日就在社群平台 Threads 上爆出「買不到小卡」的嚴重災情！許多粉絲衝到超商看見架上還有聯名商品，開心結帳後才發現根本沒有附贈限量小卡。對此，《NOWNEWS》記者實際走訪門市，店員親自揭密超殘酷的「搶卡潛規則」，原來不是每款聯名都有送！「小編跑了三間都完售，不禁感嘆粉絲的實力！」7-11 品牌大使周子瑜的聯名活動一上線，立刻引發搶購潮。Threads 上隨處可見粉絲的哀號：「早上去買居然沒買到小卡⋯」、「，早上被一個人把有小卡的『全包了』，上面沒有就是沒有了」。為了湊齊整套閃卡，甚至有幸運買到的粉絲直言：「麵其實滿好吃的，149（元）就當作買小卡送麵就好！」還有網友，展現出驚人的消費力。為了避免粉絲白跑一趟又買錯，《NOWNEWS》實際走訪新北市門市。超商鮮食櫃檯上，標價 99 元的「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」與多款聯名御飯糰雖然印有子瑜的絕美包裝，但其實「」！實際開箱這款「豆腐煲燴飯」，口感像是超商經典的「」，加入了肉片與半顆雞蛋提升飽足感。可惜的是，醬汁質地略顯稀薄，儘管加入了泡菜增色，卻少了韓式料理該有的辛辣勁道，整體表現中規中矩。對於沒搶到卡的粉絲而言，這款或許能作為一種「看包裝暖胃」的安慰劑，但若目標是限量小卡，千萬別拿錯。店員私下透露這波活動的潛規則，這次的，且只有兩款單價較高的飯麵類主食（如 149 元品項）以及一款「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」‘「布朗尼蛋糕棒」才有附贈。由於單價偏高，他們門市每次進貨大約只有 4 到 5 組，數量極度稀少。如果真的想收集到發光的子瑜小卡，到底該怎麼買？店員建議，若不想面對空蕩蕩的貨架，最佳的掃貨時段是「」物流剛進貨的期間，這也是許多狂熱鐵粉能一次幸運湊齊 6 份套卡的黃金時間。對於只想嚐鮮、沒有非要拿小卡的消費者，網路上也有不少人推薦本次聯名的甜點系列，其中「」更被網友大讚是本次聯名中「CP 值最高」的品項。想要支持偶像的粉絲，不妨依照自身需求聰明消費，別再傻傻拿著飯糰找小卡了！