45歲香港女星張柏芝近年鮮少活躍演藝圈，重心轉往家庭，僅時常透過社群平台分享私下生活，今（17）日晨間她於個人IG曬出直播影片，放送一段剛睡醒的私服自拍片段，以完全素顏狀態入鏡，笑稱自己搭機時差調整不過來、非常疲憊，本來打算立刻休息，但躺在床上反而睡不著，乾脆半夜起來吃零食，張柏芝一舉一動宛如可愛宅女，意外掀起話題，讓大批粉絲讚道其親民程度。

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▲張柏芝（如圖）現年45歲，平時透過社群平台分享私下生活。（圖／翻攝自張柏芝IG@cecilia_pakchi_cheung）
▲張柏芝（如圖）現年45歲，平時透過社群平台分享私下生活。（圖／翻攝自張柏芝IG@cecilia_pakchi_cheung）
45歲張柏芝素顏、私服放送！床上吃零食像宅女

張柏芝在社群IG分享日常，今清晨4時多竟然還醒著，原來她最近工作行程非常密集，經常在不同城市之間奔波，語調遲緩地沒搞清楚在哪裡，張柏芝想了一會兒才想起來，自己其實前一晚才剛飛到上海，怎料抵達時間太晚又非常疲憊，本來打算立刻休息，但躺在床上反而睡不著，最後乾脆起身吃零食，一邊錄製影片與粉絲互動。

畫面中，張柏芝看著鏡頭或坐或臥，完全素顏容貌全示人，清楚可見其臉部線條清晰，難找紋路浮現，紅潤又白皙的氣色十分驚人，雖說她不斷自嘲熬夜又疲累，可狀態根本不像她口中那樣，引來粉絲直呼：「素顏好像比化妝更好看」、「居然沒有法令紋」、「頭髮也好多」、「素顏氣色超好，時間特別優待她」、「皮膚也太好！」

▲張柏芝（如圖）素顏容貌示人，清楚可見其臉部線條清晰。（圖／翻攝自張柏芝IG@cecilia_pakchi_cheung）
▲張柏芝（如圖）素顏容貌示人，清楚可見其臉部線條清晰。（圖／翻攝自張柏芝IG@cecilia_pakchi_cheung）
事實上，張柏芝面貌一直都是外界焦點，尤其早年14歲時的近照，更能見從小就是個美人胚子，照片中，張柏芝穿著藍色背心配上長褲，以及招牌黑長髮，看向鏡頭露出燦笑，香港與英國混血的五官整個超立體，其中，她充滿靈氣的雙眼清麗柔美，氣質與舉手投足被封稱「小林青霞」，外界忍不住大讚：「女神美得完全沒變！」

▲張柏芝（如圖）14歲素顏嫩照美艷動人，神顏被封稱「小林青霞。」（圖／翻攝自微博）
▲張柏芝（如圖）14歲素顏嫩照美艷動人，神顏被封稱「小林青霞。」（圖／翻攝自微博）
🔺資料來源－
張柏芝IG

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