別以為領政府補貼沒人知道！內政部國土管理署今（17）日發出重磅警示，針對詐領「300 億元中央擴大租金補貼」案件絕不寬貸。目前全台已有 34 案經法院判刑確定，尚有 140 案偵辦中。其中，台北市一名男子因租約到期後偽造合約續領 6 萬多元，最終被法院依詐欺與偽造文書罪判刑 4 個月。

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真實個案：租約到期「自己簽」，換來 4 個月徒刑

根據台北地方法院判決，一名黃姓男子原本合法領取補貼，但在租約終止後，竟私自偽造租賃契約再次申請，共計詐得 6 萬 968 元，最終被法院判處 4 個月有期徒刑（得易科罰金）。另外，桃園也有兩名男子合謀虛構租屋事實，詐領僅 1 萬 6000 元，同樣遭地檢署起訴，顯示政府「再小額也要抓」的決心。

▲台北市黃姓男子在租約到期後，心存僥倖，私自「自己簽」偽造新租賃契約，續領 6 萬多元補貼金，最終被法院判處 4 個月有期徒刑（得易科罰金）。切勿為了幾千元補貼，拿清白前科當賭注。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS監製）
▲台北市黃姓男子在租約到期後，心存僥倖，私自「自己簽」偽造新租賃契約，續領 6 萬多元補貼金，最終被法院判處 4 個月有期徒刑（得易科罰金）。切勿為了幾千元補貼，拿清白前科當賭注。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS監製）
以為「沒被抓到就沒事」？ 詐領案大多來自這 3 招

根據國土署說明及近期法庭判決顯示，常見違法詐領手法主要包含：：

    1.   租約過期繼續領： 搬走或退租後，未向政府申報停領，持續溢領補貼款。

    2.   偽造不實租約： 找親友充當假房東，或是虛構根本不存在的租賃事實。

    3.   假冒身分申請： 利用他人名義或偽造證件進行投件。

事實上，國土署租屋補貼審核過程嚴謹，會定期與地方政府合作查核，民眾切勿心存僥倖，以為利用「假合約」或「時間差」就能瞞天過海。

▲租賃契約書是申請補貼的核心文件，也是國土署查核與法院判案的關鍵證物。專家提醒，任何在租約上的塗改、偽造簽名或虛構內容，皆可能觸犯刑事詐欺與偽造文書罪，民眾切勿以身試法。（圖／NOWNEWS資料照）
▲租賃契約書是申請補貼的核心文件，也是國土署查核與法院判案的關鍵證物。專家提醒，任何在租約上的塗改、偽造簽名或虛構內容，皆可能觸犯刑事詐欺與偽造文書罪，民眾切勿以身試法。（圖／NOWNEWS資料照）
國土署警告：140 案偵辦中「絕不寬貸」

國土署強調，這類行為涉及刑法偽造私文書及詐欺罪，一旦留下刑事前科，將嚴重影響個人信用與未來的養老規劃（如申請貸款受阻）。「打擊詐騙是維護社會公平的核心任務！」國土署呼籲大眾，若發現任何疑似詐領情資，請踴躍向檢警或國土署檢舉，共同維護公正、透明的租屋環境。

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