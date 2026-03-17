日本動畫界又傳出震撼消息！知名動畫導演芝山努在 3 月 6 日因為肺癌病逝，享壽 84 歲，所屬公司亞細亞堂今（17）日也發出訃聞證實消息。芝山努曾擔任導演製作 22 部《哆啦A夢》電影劇場版，陪伴了無數動漫迷成長，逝世消息也讓各界深感哀悼。
《哆啦A夢》導演芝山努肺癌逝！享壽 84 歲
日本動畫製作公司亞細亞堂今（17）日在官網發出訃聞，表示社長芝山努於 2026 年 3 月 6 日因肺癌辭世。
芝山努導演從 1963 年起從事動畫製作，曾擔任《忍者亂太郎》、《櫻桃小丸子》、《怪俠佐羅利》、《根性青蛙》與《天才妙老爹》等動畫的動畫導演，其中最著名的代表作則執導大山版（由大山羨代配音）《哆啦A夢》電影系列超過 20 年。
芝山努職業生涯中全程參與共 22 部《哆啦A夢》電影，從 1983 年的第四部《哆啦A夢：大雄的海底鬼岩城》開始擔任導演，一直到 2004 年執導最後一部《哆啦A夢：大雄的貓狗時空傳》，也成為他動畫導演最後一部動畫作品，隨後芝山努都擔任動畫監修的角色，一生為日本動畫業奉獻超過60年。
亞細亞堂表示，芝山努的追思會將於近期舉行，日期時間、地點會再另行公告。
芝山努執導《哆啦A夢》作品一覽
哆啦A夢：大雄的海底鬼岩城（1983年）
哆啦A夢：大雄的魔界大冒險（1984年）
哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭（1985年）
哆啦A夢：大雄與鐵人兵團（1986年）
哆啦A夢：大雄與龍騎士（1987年）
哆啦A夢：大雄的西遊記（1988年）
哆啦A夢：大雄的日本誕生（1989年）
哆啦A夢：大雄與惑星之謎（1990年）
哆啦A夢：大雄的天方夜譚（1991年）
哆啦A夢：大雄與雲之王國（1992年）
哆啦A夢：大雄與白金迷宮（1993年）
哆啦A夢：大雄與夢幻三劍士（1994年）
哆啦A夢：大雄的創世日記（1995年）
哆啦A夢：大雄與銀河超特快列車（1996年）
哆啦A夢：大雄的發條都市冒險記（1997年）
哆啦A夢：大雄的南海大冒險（1998年）
哆啦A夢：大雄的宇宙漂流記（1999年）
哆啦A夢：大雄的太陽王傳說（2000年）
哆啦A夢：大雄與翼之勇者（2001年）
哆啦A夢：大雄與機器人王國（2002年）
哆啦A夢：大雄與風之使者（2003年）
哆啦A夢：大雄的貓狗時空傳（2004年）
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日本動畫製作公司亞細亞堂今（17）日在官網發出訃聞，表示社長芝山努於 2026 年 3 月 6 日因肺癌辭世。
芝山努職業生涯中全程參與共 22 部《哆啦A夢》電影，從 1983 年的第四部《哆啦A夢：大雄的海底鬼岩城》開始擔任導演，一直到 2004 年執導最後一部《哆啦A夢：大雄的貓狗時空傳》，也成為他動畫導演最後一部動畫作品，隨後芝山努都擔任動畫監修的角色，一生為日本動畫業奉獻超過60年。
芝山努執導《哆啦A夢》作品一覽
哆啦A夢：大雄的海底鬼岩城（1983年）
哆啦A夢：大雄的魔界大冒險（1984年）
哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭（1985年）
哆啦A夢：大雄與鐵人兵團（1986年）
哆啦A夢：大雄與龍騎士（1987年）
哆啦A夢：大雄的西遊記（1988年）
哆啦A夢：大雄的日本誕生（1989年）
哆啦A夢：大雄與惑星之謎（1990年）
哆啦A夢：大雄的天方夜譚（1991年）
哆啦A夢：大雄與雲之王國（1992年）
哆啦A夢：大雄與白金迷宮（1993年）
哆啦A夢：大雄與夢幻三劍士（1994年）
哆啦A夢：大雄的創世日記（1995年）
哆啦A夢：大雄與銀河超特快列車（1996年）
哆啦A夢：大雄的發條都市冒險記（1997年）
哆啦A夢：大雄的南海大冒險（1998年）
哆啦A夢：大雄的宇宙漂流記（1999年）
哆啦A夢：大雄的太陽王傳說（2000年）
哆啦A夢：大雄與翼之勇者（2001年）
哆啦A夢：大雄與機器人王國（2002年）
哆啦A夢：大雄與風之使者（2003年）
哆啦A夢：大雄的貓狗時空傳（2004年）