全台房市進入急凍期，當預售屋價格受工料成本支撐而「聞風不動」時，中古屋市場已率先出現降價潮，導致新舊屋價差出現巨大鴻溝 。根據住商機構最新實價資料統計，2026 年初六都新舊案單價差距明顯擴大 。其中最令市場震撼的是，新北市成屋單價竟出現有感回檔，每坪年省近 6 萬元；而台北市則持續穩坐「價差王」，買二手屋比新案現省超過一千萬元 。
新北「地板價」浮現：成屋單價從 5 字頭跌回 4 字頭
根據統計顯示，全台新舊案價差增幅最大的區域為新北市 。該市 2026 年 1 至 2 月成屋平均成交單價約 44.8 萬元，相較於 2025 年同期的 50.6 萬元，每坪單價大幅回檔約 5.8 萬元 。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，相對建商因工料雙漲與土地成本高昂，導致新案價格硬如鐵板 ；中古屋主大多為長期持有，面對市場轉冷，部分早期入手的屋主多有「獲利了結」心態，降價意願大幅攀升 。這也讓新北市的新舊案價差年增幅衝上 44.1%，居六都之冠 。
六都買房地板價揭曉：台南、高雄 2 字頭成屋熱
對於尋找「地板價」的購屋族，南二都提供了更友善的門檻。
• 台南市： 2026 年成屋平均單價約 25.1 萬元，新舊案價差年成長 43.6% 。
• 高雄市： 2026 年成屋平均單價約 24.2 萬元，為六都中單價最低的區域，價差年增幅也達 40.2% 。
賴志昶指出，過去幾年南二都受惠科技業話題帶動，新案房價基期飆漲，但因中古屋齡普遍偏高，在大環境使然下，消費者相對能以「甜甜價」入手中古屋 。
台北市「省錢王」：購置 30 坪中古屋現省 1,053 萬元
雖然新北單價跌幅最慘，但論總價差距，台北市仍最驚人 。台北市今年新案平均成交單價達 131.1 萬元，中古屋則約 96 萬元，每坪價差高達 35.1 萬元 。
住商不動產台北市區協理錢思明認為，北市新舊價差居首主因是素地稀缺，都更或危老新案推出即從百萬起跳 。反觀中古市場多為高齡老宅或公寓產品，讓利空間相對較大 。若同樣購買 30 坪產品，買舊屋與新案的總價差可達 1,053 萬元 。
專家提醒：甜甜價背後的「隱藏成本」不可忽視
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨建議，目前房市觀望氣氛濃厚，中古市場議價空間較具彈性，購屋族可鎖定生活機能成熟區域，有望以甜甜價入手保值型產品 。不過她也特別提醒，中古屋雖總價低，但往往面臨屋齡高、無電梯等劣勢，入手後需額外負擔修繕與裝潢費用，購屋族評估預算時務必將這些「隱藏成本」一併考量 。
資料來源：住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據統計顯示，全台新舊案價差增幅最大的區域為新北市 。該市 2026 年 1 至 2 月成屋平均成交單價約 44.8 萬元，相較於 2025 年同期的 50.6 萬元，每坪單價大幅回檔約 5.8 萬元 。
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對於尋找「地板價」的購屋族，南二都提供了更友善的門檻。
• 台南市： 2026 年成屋平均單價約 25.1 萬元，新舊案價差年成長 43.6% 。
• 高雄市： 2026 年成屋平均單價約 24.2 萬元，為六都中單價最低的區域，價差年增幅也達 40.2% 。
賴志昶指出，過去幾年南二都受惠科技業話題帶動，新案房價基期飆漲，但因中古屋齡普遍偏高，在大環境使然下，消費者相對能以「甜甜價」入手中古屋 。
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雖然新北單價跌幅最慘，但論總價差距，台北市仍最驚人 。台北市今年新案平均成交單價達 131.1 萬元，中古屋則約 96 萬元，每坪價差高達 35.1 萬元 。
住商不動產台北市區協理錢思明認為，北市新舊價差居首主因是素地稀缺，都更或危老新案推出即從百萬起跳 。反觀中古市場多為高齡老宅或公寓產品，讓利空間相對較大 。若同樣購買 30 坪產品，買舊屋與新案的總價差可達 1,053 萬元 。
專家提醒：甜甜價背後的「隱藏成本」不可忽視
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨建議，目前房市觀望氣氛濃厚，中古市場議價空間較具彈性，購屋族可鎖定生活機能成熟區域，有望以甜甜價入手保值型產品 。不過她也特別提醒，中古屋雖總價低，但往往面臨屋齡高、無電梯等劣勢，入手後需額外負擔修繕與裝潢費用，購屋族評估預算時務必將這些「隱藏成本」一併考量 。
資料來源：住商機構
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