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▲▼王俐人、李珠珢的IG訂閱粉絲分別是4104、2040人。（圖／王俐人、李珠珢IG）

▲王俐人IG訂閱收入超過李珠珢！高出7倍以上（圖／王俐人、李珠珢IG）

▲李珠珢（如圖）是富邦啦啦隊的最強韓援。（圖／記者張一笙攝）

49歲女星王俐人今年3月開通IG訂閱服務，粉絲只要月繳450元，就能觀看她發布的私密內容，截至今（3）日為止，王俐人IG的訂閱者已飆升至4140人，等於帳面營收高達183萬元。而韓籍啦啦隊女神李珠珢的IG營收則是24萬元左右，比王俐人少了超過7倍，引發PTT網友討論；鄉民認為兩人最大的差距是王俐人帳號互動性高，且照片比較清涼，這才贏過小她28歲的李珠珢。一名網友日前在PTT發文驚呼：「王俐人IG付費訂閱居然超越李珠珢？」他表示從李珠珢和王俐人的IG訂閱月費、訂閱人數來估算，王俐人的月收在不考慮平台抽成的情況下，超過180萬元，李珠珢則是24萬元，兩者相差超過7倍，讓原po相當吃驚。實際觀察兩者的數字差距，李珠珢的訂閱費每月只要120元，比王俐人的450元便宜，但她粉絲數卻只有2040人，只有王俐人的一半。而王俐人開通訂閱制後，目前已發布了80則限時動態、2篇貼文、30支連續短片；李珠珢則是已發布了381則限時動態、6篇貼文、17支連續短片。PTT網友看了紛紛留言討論，分析二者的優勢、劣勢，「我真的不明白李珠珢好看在哪，王俐人前幾天看年輕的照片，至少是真的漂亮」、「其實有露就有錢」、「現在台灣老年化了，都是老人想看看當初的明星而已」、「自己出來賺錢的女性都鼓勵」、「李珠珢的訂閱有啥可看？」網友普遍認為王俐人贏在敢露身材，且她帳號才開通1個月，短片數量就超過李珠珢，顯示她很用心在經營帳號，與粉絲的互動性高。加上王俐人年輕時也是演藝圈出名的天然美女，即便如今年近半百，整體也沒太過走鐘，美照還是很有看點，這才吸引上千粉絲訂閱。不過據《聯合新聞網》報導，王俐人日前受訪時坦言，IG訂閱的收入要5月底才會進帳，她現在也不知道會收到多少錢，王俐人也透露，她有聽說過IG平台抽成很高，外傳是抽4成，所以她實際收到的金額肯定比大家估算的低很多。