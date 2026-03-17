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▲洪榮宏老婆張瀞云離家返回高雄近半年，被外界視為2人婚變訊號。（圖／翻攝自張瀞云臉書）

長期分居少聯絡 婚變傳聞浮上檯面

社群發文吐心聲 情緒異常引關注

62歲台語歌王洪榮宏與小11歲妻子「小鄧麗君」張瀞云結婚8年，一直以來感情甜蜜、形影不離，未料近日卻傳出婚姻生變，據悉張瀞云自去年10月返回高雄照顧母親後，至今已長達5個月未回台北，夫妻長期分隔兩地、互動明顯減少，就連洪榮宏攝護腺腫大住院動手術也沒陪伴，種種跡象讓外界開始揣測兩人關係出現裂痕。根據《鏡週刊》報導，當時張瀞云為照顧身體不適的母親，毅然返鄉陪伴，後續即使母親已轉往安養中心，仍持續留在高雄，未見返家跡象。據了解她與洪榮宏之間聯絡變少，也未明確表示何時回台北，讓親友認為這已是婚姻亮紅燈的第一個訊號。去年10月底，洪榮宏因攝護腺肥大接受雷射手術，原本應由妻子陪伴的重要時刻，卻未見張瀞云現身，反而由兒子照顧，讓身邊友人直呼不尋常，加上過去夫妻總是互相扶持，此次缺席也被視為關係生變的重要徵兆之一。此外，張瀞云曾在社群平台發出帶有情緒的貼文，寫下「我不是工具，也不是物件，我是需要被尊重的靈魂」，字句引發外界聯想，再加上洪榮宏今年初在高雄舉辦演唱會，過去一手包辦造型的她這次完全未參與，也被視為異常訊號。其實兩人婚姻並非首次出現危機，結婚5年時張瀞云曾因壓力過大離家返回高雄，長達半年不接電話，最終在洪榮宏持續挽回下才重修舊好，如今再度出現長期分居情況，也讓外界關注這段婚姻是否能再次走過難關。面對婚變傳聞，洪榮宏對外強調兩人「好得很」，並表示配偶欄依舊存在，不過對於妻子近況則未多做說明，儘管當事人否認婚變，但多項跡象仍讓外界持續關注這段婚姻未來走向。