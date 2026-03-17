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▲向華強（左2）與向太（左3）都非常寵愛媳婦郭碧婷（右1）。（圖／微博@雲彩觀天下）

42歲女星郭碧婷2019年嫁給香港男星向佐後，深得婆婆「向太」陳嵐的喜愛，就連公公向華強都宣布已成立遺囑，並將高達2000億台幣財產交由媳婦管理。除此之外，向太昔還大手筆在台北買4塊地送給郭碧婷，非常寵愛媳婦。而近日，向太再度透過影片分享買地的事情，以及與媳婦的相處方式，還笑說郭碧婷已經成了大地主。向太近日在影片透露與媳婦郭碧婷的相處點滴，她表示自己曾答應要買地送給郭碧婷，對方得知自己娘家附近有空地要出售時，就告知向太，向太一口答應說「好，買」，後來郭碧婷得知周邊其他地皮也在出售，向太就繼續買，最後發現4塊地可以連在一起，向太就向法院申請，希望可以全部整合，變成一塊非常大的地，向太也在影片中笑說「她是很大的地主」。對於郭碧婷想買地的原因，向太透露郭碧婷很喜歡花花草草還有小動物，一直想蓋一個像是動物園、花園的地方，可能會把內部設計成貓區、狗區甚至鳥區，再種植她喜歡的植物，打造成一個療癒小天地。向太表示郭碧婷為了規劃土地，已有找設計師討論，但已經1年還沒定案，認為可能是郭碧婷想要做的細節太多，就連設計師也想像不出來。向太也提到與媳婦的相處之道，認為兒子娶了媳婦，不是少了個兒子，而是多了個女兒，表示自己一直以來都把郭碧婷當女兒看，「你對她不好，就是為難兒子」。向太也大讚郭碧婷非常自律又獨立，是非常愛護家庭的人，「兒子喜歡、他們幸福才是最重要的」，並表示自己身為婆婆唯一要做的，就是好好疼媳婦，一番溫暖發言，讓外界都感到非常認同又佩服。事實上，郭碧婷在向家受寵程度已經人盡皆知，除了向太給的地外，公公向華強日前也透露已立好遺囑，未來過世後，家產將以信託基金的方式交由郭碧婷管理，這筆錢包括公司股票、珠寶、藝術品等等，市值估計高達2000億台幣。向華強表示他們夫妻都相信郭碧婷一定可以好好打理這些財產，讓財富可以繼續保留到孫子、孫女長大再繼承，展現出對媳婦滿滿的信任。