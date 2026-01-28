我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向太（如圖）回憶曾經與劉德華到中國宣傳，碰到瘋狂粉絲持棍棒包圍他們的巴士，就是要她把劉德華交出來。（圖／摘自 向太陳嵐 抖音）

▲向太（如圖）對於1990年代劉德華瘋狂粉絲的恐怖行為，至今還印象深刻。（圖／摘自 向太陳嵐 抖音）

▲劉德華從以前到現在都受到觀眾的熱烈喜愛。（圖／翻攝自微博）

追星族的瘋狂行為，不是21世紀才有。香港影業大亨向華強之妻「向太」陳嵐，近日就在短片中提到1990年代劉德華讓中國影迷追逐他到失控的恐怖情況，那時向太帶著劉德華到當地宣傳，不得不請10個保安只為護送劉德華上車，竟有粉絲持棍棒圍堵向太乘坐的巴士，還上車來找人，確定他不在車上才放向太一行人離開，她忍不住說道：「是不是土匪？」1990年代中國某些地區並非香港影星頻繁前往之處，影迷們看到銀幕上的大牌，興奮到無法控制。劉德華那時正當紅，引發的混亂場面讓向太到今天都還印象深刻。她回憶道：「我們都是踩在人的腳上面，我都覺得自己在晃著，像是在雲上面。」碰到粉絲一直用棍子敲他們的巴士，非要她把劉德華交出來，她也只好讓他們派代表上車來檢查，確定沒有劉德華才能順利離去。這都還不夠誇張，向太記得在武漢的遭遇，不知為何機場不能讓旁人代領登機證，劉德華也必須親自辦理，一路上每一關都被要求簽名、合照，人員們自然把親朋好友都叫來，登機進度延誤，向太忍不住催促：「可不可以快一點？」一個女的兇巴巴說道：「甚麼快一點，我們100年都沒來過一個大明星，怎麼能這麼容易讓你走啊！」向太聽了都傻眼。結果登機證還沒辦好，飛機已經飛走了，氣得向太拍桌子，罵道：「你說飛機會等我們的。」當晚劉德華還要回香港、在TVB有節目要直播，趕不回去就是違約。航空公司也很妙，把原本要飛上海的班機調出來給他們幾個，改飛廣州，等落地後叫他們坐車子直奔香港，要去上海的乘客就慘了，落得航班被影響。向太還稱劉德華過去不只粉絲瘋狂、家門口常常也堵著一堆人，連朱麗蒨跟他談戀愛，進出他家也不得不躲在車子底下、還要把自己遮起來，不讓人看得到，更不可能跟他坐同一部車。令人不得不佩服，在超可怕粉絲的逼迫之下，明星和他們的親友，都要承受很多，每個人都辛苦了。