2月底美國與以色列聯手發動空襲，「斬首」伊朗前任最高領袖哈米尼及多名高層，其次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）倖存並接任最高領袖，惟至今尚未公開露面過，僅透過聲明強調會堅持復仇行動。有英媒獨家取得一份音檔，內容揭露穆吉塔巴之所以沒被炸死的關鍵原因。
根據英國《電訊報》報導，這段錄音中，說話的是哈米尼辦公室的禮賓負責人何塞尼（Mazaher Hosseini），據他所述，飛彈擊中建築物時，穆吉塔巴人正好在建築外面、準備上樓：「真主的旨意讓穆吉塔巴必須走到院子去處理事情，然後再折返。」
何塞尼踢爆，該次空襲至少動用3枚飛彈，一枚擊中哈米尼的位置，一枚擊中穆吉塔巴位於樓上的住所，他的妻子當場死亡，而穆吉塔巴則僅有「腿部受到輕傷」。
音檔也描述了空襲現場是何等駭人，由於飛彈的威力之大、穿透樓板，穆吉塔巴的妹夫米斯巴（Misbah）頭直接被劈成兩半，伊朗軍方首腦希拉茲（Mohammad Shirazi）的死狀也極其淒慘、粉身碎骨，形容：「他們幾乎找不到他身上的任何部位，最後只找到幾公斤的血肉，才確認那是他的遺體。」
原文連結：Mojtaba Khamenei escaped death by seconds, leaked audio reveals
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音檔也描述了空襲現場是何等駭人，由於飛彈的威力之大、穿透樓板，穆吉塔巴的妹夫米斯巴（Misbah）頭直接被劈成兩半，伊朗軍方首腦希拉茲（Mohammad Shirazi）的死狀也極其淒慘、粉身碎骨，形容：「他們幾乎找不到他身上的任何部位，最後只找到幾公斤的血肉，才確認那是他的遺體。」
原文連結：Mojtaba Khamenei escaped death by seconds, leaked audio reveals
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