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▲ 在臺南舘市長黃偉哲自己動手操作機器人。（圖／南市府提供）

「2026 智慧城市展暨淨零城市展」3 / 17至 3/ 20在臺北南港展覽館登場，臺南市長黃偉哲今(17)日受邀出席開幕典禮，並接受副總統蕭美琴頒發的智慧城市創新應用獎。市長黃偉哲認為，臺南不論是在沙崙的算力、南科的晶片或綠能發展上，都符合國際最新潮流，再加上臺南柳營作為國家的智慧機器人產業聚落等眾多優勢，促使臺南發展為科技智慧之城。今年市府於展區設立「臺南市主題館暨AI 機器人應用專區」，以「智動臺南 - AI × Robot 驅動智慧生活新未來」為主軸，展示運用AI科技在智慧水務、文化保存、智慧健康、智慧環保等城市治理層面的創新突破，讓大眾了解臺南未來的智慧城市發展輪廓。副總統蕭美琴表示，「智慧城市展」展現臺灣智慧治理及公共服務智慧化的平台，也是臺灣秀出軟實力的重要機會。本次展出重點是「以人為本」，以科技來解決民眾生活中所面臨課題，希望藉此勉勵各地方政府以創新來服務並造福更多民眾。黃偉哲受訪時舉輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日（美國時間3月16日）在GTC大會演講內容為例，認為臺南不論是在沙崙的算力、南科的晶片或綠能發展上，都符合國際最新潮流，再加上臺南柳營作為國家的智慧機器人產業聚落等眾多優勢，促使臺南發展為科技智慧之城。黃偉哲強調，臺南在城市治理上早已運用新科技，例如以無人機投入登革熱防治，成效斐然；還有去年丹娜絲風災後，運用無人機勘查受災面積，快速掌握受災情形，及早發放慰助金，協助災民早日重建家園。而未來如自動駕駛普及後，可望有效降低交通事故，人形機器人也能處理清理水溝等勞力負擔的工作等，將大幅減少人力及物力耗損，進而提升施政效能，增加民眾對政府的滿意度，希望跟其他的城市一起並肩齊步來迎接這個高科技的時代。臺南市政府指出，這次臺南主題館整合市府跨局處成果並鏈結民間企業豐沛的AI與機器人技術，呈現臺南在智慧城市創新應用與機器人、無人載具等領域在地試煉成果，包含5G AIoT 智慧水務數位雙生系統、文化內容生成平臺、臺南健康共照雲、智慧杆科技執法系統、沙崙場域巡檢機器人與低空飛行器管理平臺等，突顯臺南作為大南方科技廊帶的創新研發重鎮。例如甫獲2026年大會智慧城市創新應用獎肯定的「5G AIoT智慧水務數位雙生系統」，將傳統水廠管理從「被動反應」轉型為「主動預防」，從「經驗判斷」升級為「數據驅動」。文化內容生成平臺匯聚近萬張在地老照片作為訓練養分，訓練出能精準演繹府城風華的AI圖片生成模型，落實城市主權AI目標。臺南健康共照雲整合多種生理量測物聯網測備，並整合數種AI醫材應用，以AI智慧照護服務守護市民的健康。智慧杆等基礎設施整合高靈敏度的噪音監測設備與高解析度車牌辨識技術，打造全天候的科技執法核心。而智慧機器人應用SIG由台灣智慧城市產業聯盟與市府共同推動，為國內AI智慧城市與智慧機器人重要的跨領域交流平台。透過 AI 技術深度賦能，機器人已能執行精準自主導航、多機協作等複雜任務，並實際投入多元場域進行創新試煉。例如在巡檢救災領域，消防機器人可搭載氣體感測器、熱顯像儀、影像偵測系統等多重感測器，成為消防人員的「眼、耳、口、鼻」。機械狗則結合類大腦的決策模型，透過邊緣運算即時判斷環境狀態，搭配小腦等級精準運動控制模組，以 Sim‑to‑Real 技術快速落實動作姿態學習，可即時避障並降低碰撞風險，輔助提供智能巡檢服務。市府指出，臺南館集結國內逾15家機器人廠商能量，展示智慧照護、巡檢救災、餐飲服務與物流倉儲四大應用情境，透過AI科技與機器人的協同合作，共同展現臺南未來的智慧城市發展輪廓。也為國內外城市、企業AI與機器人技術交流與互動體驗的最佳舞台，讓參觀者見證AI 科技如何解決城市治理問題及因應氣候變遷挑戰。臺南市政府積極串接中央智慧機器人產業推動方案，逐步建構從研究、驗證到量產的沙崙、六甲、柳營智慧機器人金三角產業聚落，並成立單一投資窗口打造友善招商環境，將臺南打造成為全球 AI 機器人產業鏈的關鍵樞紐。