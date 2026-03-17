線上旅遊平台「Trip.com」近期於App中推出全新AI行程規劃功能 Trip.Planner，透過人工智慧協助旅客快速生成個人化行程，只需輸入「目的地、天數與旅遊風格」三個條件，即可在幾秒內獲得完整旅行建議。從交通、住宿到景點安排，旅客都能在同一平台完成規劃與預訂。《NOWNEWS》記者也實測，發現首先需成為會員，才能擁有更詳盡的資訊，而整合後的資訊量也算是龐大且實屬實用。
隨著AI科技普及，越來越多旅客希望能用更簡單、更即時的方式完成旅行規劃，「Trip.com」表示，「Trip.Planner」正是為了解決旅客過去需要反覆搜尋、切換多個平台與整理資訊的痛點而設計，透過整合平台龐大的旅遊數據與AI演算，將複雜的行程規劃轉化為簡單流暢的體驗。
使用Trip.Planner規劃旅行，只需回答三個簡單問題！目的地、旅行天數、偏好旅遊風格，AI便會在幾十秒內生成完整行程，除了自動安排每日景點順序，也會考量景點營業時間、交通時間與建議停留時間，並在地圖介面中清楚呈現每日路線，讓旅客能更直覺掌握整體旅程。
《NOWNEWS》記者實際上Trip.Planner操作實測，發現要先註冊成為會員，才可以獲得更詳細的資訊，包含成為會員後才可以點選出發日期，讓Trip.Planner能整合Trip.com平台上的航班、火車、住宿與景點資訊，並提供即時價格與可預訂狀態。
記者發現機票資訊尤其實用，整合了全球航班，除了從最便宜機票遞增列出，還包含直飛與轉機班次的資訊，優點是可以同步在Trip.com上預訂，不需在不同網站間切換，當然如果偏好在原航空公司官網直接下訂機票的旅客，可以把此搜尋出的資訊做成參考值，再自行各別去下訂，因此Trip.Planner實屬相當實用的資訊平台。
KKday力薦旅客錯開賞櫻巔峰時段、路段 銷售上漲25%
另外，迎接日韓櫻花季來臨，旅遊電商平台 KKday也表示，賞櫻旅客偏好能避開賞櫻巔峰時段的「錯峰賞櫻」、「夜櫻散策」，與「避開人潮的近郊賞花路線」，尤其夜櫻商品的銷售更比往年成長25%以上。為滿足廣大追櫻族、賞花控的需求，KKday推出全站人氣商品88折優惠、滿額再折500元。
KKday並推出多款賞櫻自由行機票，例如酷航東京5日來回機票 9088元起，方便旅客安排東京及關東地區賞櫻行程；韓國方面則推出德威航空首爾5天來回機票，最低6999元起，並提供1人成行、含托運行李。
資料來源：Trip.com、 Trip.Planner、KKday
我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWNEWS》記者實際上Trip.Planner操作實測，發現要先註冊成為會員，才可以獲得更詳細的資訊，包含成為會員後才可以點選出發日期，讓Trip.Planner能整合Trip.com平台上的航班、火車、住宿與景點資訊，並提供即時價格與可預訂狀態。
記者發現機票資訊尤其實用，整合了全球航班，除了從最便宜機票遞增列出，還包含直飛與轉機班次的資訊，優點是可以同步在Trip.com上預訂，不需在不同網站間切換，當然如果偏好在原航空公司官網直接下訂機票的旅客，可以把此搜尋出的資訊做成參考值，再自行各別去下訂，因此Trip.Planner實屬相當實用的資訊平台。
KKday力薦旅客錯開賞櫻巔峰時段、路段 銷售上漲25%
另外，迎接日韓櫻花季來臨，旅遊電商平台 KKday也表示，賞櫻旅客偏好能避開賞櫻巔峰時段的「錯峰賞櫻」、「夜櫻散策」，與「避開人潮的近郊賞花路線」，尤其夜櫻商品的銷售更比往年成長25%以上。為滿足廣大追櫻族、賞花控的需求，KKday推出全站人氣商品88折優惠、滿額再折500元。
KKday並推出多款賞櫻自由行機票，例如酷航東京5日來回機票 9088元起，方便旅客安排東京及關東地區賞櫻行程；韓國方面則推出德威航空首爾5天來回機票，最低6999元起，並提供1人成行、含托運行李。