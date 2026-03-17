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由高雄流行音樂中心打造的爵士音樂主題活動「爵對有春」今年邁入第四屆，即將於清明連假4月3日至4月6日在高流音浪塔與海風廣場登場。將以全新企劃結合音樂、野餐與露天電影院三大主題，打造浪漫爵士春遊。本屆「爵對有春」的音樂演出延續去年廣受好評的「雙舞台」形式，於音浪塔1樓大廳設置「有春舞台」與2樓的「爵式舞台」同步進行，4月4、5兩日集結16組國內外爵士樂團與流行音樂人輪番獻藝。邀請日本自由即興鋼琴代表人物Suga Dairo與台灣薩克斯風演奏家謝明諺再度默契合奏；來自阿根廷的明馬丁拉丁三重奏將帶來最熱情自由的拉丁爵士；韓國爵士樂壇代表性鼓手Bomi Choi將與台灣歌手Celine Shue徐席琳同台演出，以及紐約貝斯手郝東東領軍的CLUBS 黑梅花俱樂部，也將跨越中央山脈為「爵對有春」演奏限定曲目，展現濃厚國際文化交流色彩。其他重量級卡司還包括Aivee Hsu Quartet、羅妍婷四重奏、aDAN薛詒丹、爵式人聲樂團、遇見喬安娜樂團以及高真 TRU等。2樓「爵式」舞台則由爵式東方、何彥霆三重奏、EDWF、3 Elements、蔡定揚&方鏡興與琴鼓雙響砲接力演出，讓不同風格的爵士樂在同一園區中自由流動。4月3日至5日，連續四晚的晚間8點「海風電影院」於海風廣場登場，以「熱愛生活」為主題的露天電影院邀請民眾免費觀賞，精選4部適合春日觀賞的電影，包括浪漫經典《新娘百分百》、動畫冒險《馴龍高手（2025）》、歌舞愛情片《樂來樂愛你》以及賽車題材的《F1》。高流「爵對有春」今年力邀日韓音樂人，呼應主題加碼送「免費出國旅遊」大獎，幸運民眾還有機會現場免費贏得「韓國5日遊」大獎與多項質感生活好禮。此外，高流串連多家特色品牌，設計主題為「音樂漫遊爵士航線」的高流會員禮遇，現場參與互動遊戲或免費加入高流會員，就能把質感好禮帶回家，兌換方式與數量以現場說明為主。