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民眾黨中配立委李貞秀，因國籍爭議至今仍未解，遭質疑參選資格；內政部長劉世芳昨（16）日更是拒絕站上備詢台，這讓李貞秀只能一人唱起獨角戲，更被外界形容是「空氣質詢」，成為新一波的政壇攻防焦點。對此，作家吳祥輝忍不住開酸，無論結局如何，就是一齣可笑的鬧劇，但若此事能提醒大家正視國籍的根本邏輯，那就是民主進步。吳祥輝指出，國民黨統治台灣，當年隨時準備跑路，所以雙重國籍或多重國籍，都是國民黨政府崇尚的。看馬英九一家人和許多國民黨權貴拼死拼活拿綠卡、拿國籍，就知道是怎麼回事。台灣有中國虎視眈眈，是否該採取嚴格的單一國籍主義，如日本和新加坡等國？這是值得討論的。吳祥輝進一步說明，歐美先進國家大都採認雙重或多重國籍，亞洲則有很多國家採取單一國籍，或有條件的雙重國籍。如日本和新加坡，未成年時得有雙重國籍，但成年後需擇一；新加坡的國籍選擇是21歲，日本是20歲。韓國必須簽署不行使外國國籍權利誓約，才能擁有他國國籍。中國規定取得他國國籍後，不具中國國籍；中國國籍者有正當理由，得申請退出中國國籍。不過，吳祥輝也質疑，同屬亞洲先進國家，台灣的國籍法好像是最沒有邏輯的？他也嚴正呼籲，面對中國的侵略威脅，台灣的國籍法應該要採取嚴格的保守立場。