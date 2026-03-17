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台北股市今（17）日回神走高，開盤上漲38.33點、來到33380.84點，隨後一路走高，最高來到34008.7點，站回34000點關卡，不過隨後漲幅收斂，終場上漲494.06點或1.48%，收在33836.57點，站回10日線以及月線關卡，成交量為8188.9億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.83點、來到318.02點，終場上漲3.84點或1.21%，收在321.03點，再創逾25年新高表現。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、元晶、友達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、華通、欣興、華邦電。權值股多數走高，權王台積電今日除息6元，開盤上演秒填息好戲，盤中最高來到1880元，終場上漲30元或1.63%，收在1870元，挹注大盤指數就有244點；台達電終場上漲80元或5.88%，收在1440元，挹注大盤指數就有60點；不過鴻海卻逆勢走低，終場下跌4.5元或2.08%，收在212元。今日資金聚焦在輝達GTC概念股，光通訊概念股表現強勁，仲琦、台聯電、東典、統新、冠西電攻上漲停板，榮群上漲逾2%，台林上漲逾1%。矽光子概念股同步走高，訊芯-KY攻上漲停價260.5元，穎崴上漲逾7%，正淩上漲逾5%，智邦上漲逾4%，明泰上漲逾3%。記憶體族群掀起漲停潮，力積電、旺宏攻上漲停板，華邦電上漲逾5%，南亞科上漲逾3%；模組廠同步走高，威剛、宜鼎、廣穎、創見攻上漲停板，凌航、十銓上漲逾7%，至上上漲逾5%。PCB概念股表現續強，柏承、聯茂、泰鼎-KY攻上漲停板，華通上漲逾7%，金居上漲逾5%，立誠、台光電、敬鵬上漲逾4%，嘉聯益、燿華、博智上漲逾3%。此外，股王信驊表現強勁，終場收在漲停價攻上11,320元，再創台股新天花板價格，帶動千金股同步走高，力旺、宜鼎、健策攻上漲停板，嘉澤上漲逾8%，穎崴上漲逾7%，昇達科上漲逾6%，台達電、貿聯-KY上漲逾5%。