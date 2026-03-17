美國總統川普（Donald Trump）日前透露，原訂月底訪問中國與中國國家主席習近平見面，但如今川習會可能延後一個月。對此，有專家認為川習會延後，或許可以讓中美雙方都鬆了一口氣。
根據《南華早報》報導，川普16日在白宮表示川習會可能延後，川普說「我不確定，我們現在正在討論這件事，我們正在與中國溝通。我很想去，但因為戰爭，我得留在這裡」。川普強調自己期待訪問中國，重申他與習近平關係很好，「這沒有什麼花招，我們正在打仗，我認為我留在華府很重要」。川普補充指出，已向北京方面提出「將行程延後一個月左右」的要求。
專家看法不一
華府智庫亞洲社會政策研究所（ASPI）的副總裁柯特勒（Wendy Cutler）表示，儘管川習會延後並非外交關係所樂見，但若雙方能迅速敲定另一個日期，就不應被視為中美關係的倒退，「雙方私下其實可能都有些鬆一口氣，因為他們現在有更多時間去完善領袖會晤可能達成的成果」。柯特勒指出，今年中國將主辦APEC峰會，美國則是G20峰會主席國，兩國領導人未來仍有多次會面機會。
昆西研究所（Quincy Institute）資深研究員西蒙（Denis Simon）認為，川普「可能延後訪問」的說法，或許是為了向中國施壓、要求其在荷姆茲海峽問題上提供協助，但「沒有人真的認為中國會出手救援」。西蒙表示，把延後行程歸因於戰爭需要留在國內，「很可能只是藉口」，因為「川普明顯目前處於弱勢」，很難期待在川普會上能斬獲什麼重大成果。
策緯諮詢公司（Trivium China）分析師大衛（David Zhang）表示，「川普顯然想要北京向德黑蘭施壓，即使無法促成停火，至少要讓他們保持克制」。大衛認為，而對中國來說，看到白宮如今將精力都放在伊朗危機而非川習會的籌備上，也會令北京「感到惱火」。不過，大衛強調中國與美國維持和緩關係的核心目標不會因此改變。
華府智庫中美研究中心（Institute for China-American Studies, ICAS）研究員古普塔（Sourabh Gupta）則表示，「在我看來，應該是中國在巴黎會談中尋求推遲川習會」，因為北京希望避免在美國仍在對伊朗進行轟炸期間接待川普，伊朗畢竟是中國主導的金磚國家會員國之一。
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專家看法不一
華府智庫亞洲社會政策研究所（ASPI）的副總裁柯特勒（Wendy Cutler）表示，儘管川習會延後並非外交關係所樂見，但若雙方能迅速敲定另一個日期，就不應被視為中美關係的倒退，「雙方私下其實可能都有些鬆一口氣，因為他們現在有更多時間去完善領袖會晤可能達成的成果」。柯特勒指出，今年中國將主辦APEC峰會，美國則是G20峰會主席國，兩國領導人未來仍有多次會面機會。
昆西研究所（Quincy Institute）資深研究員西蒙（Denis Simon）認為，川普「可能延後訪問」的說法，或許是為了向中國施壓、要求其在荷姆茲海峽問題上提供協助，但「沒有人真的認為中國會出手救援」。西蒙表示，把延後行程歸因於戰爭需要留在國內，「很可能只是藉口」，因為「川普明顯目前處於弱勢」，很難期待在川普會上能斬獲什麼重大成果。
策緯諮詢公司（Trivium China）分析師大衛（David Zhang）表示，「川普顯然想要北京向德黑蘭施壓，即使無法促成停火，至少要讓他們保持克制」。大衛認為，而對中國來說，看到白宮如今將精力都放在伊朗危機而非川習會的籌備上，也會令北京「感到惱火」。不過，大衛強調中國與美國維持和緩關係的核心目標不會因此改變。
華府智庫中美研究中心（Institute for China-American Studies, ICAS）研究員古普塔（Sourabh Gupta）則表示，「在我看來，應該是中國在巴黎會談中尋求推遲川習會」，因為北京希望避免在美國仍在對伊朗進行轟炸期間接待川普，伊朗畢竟是中國主導的金磚國家會員國之一。
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