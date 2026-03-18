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龍抬頭開運3神招必做！帶動一整年財運

一、剃龍頭：

二、接龍氣、吃龍米：

▲龍抬頭當天上午7點到9點之間，若住家東南方有窗戶或大門，可打開象徵引入陽氣、帶動財運，祭拜也可準備米類供品，將財氣帶回家食用，也就是所謂的「吃龍米」。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

三、拜土地公：

▲土地公頭牙祭拜可準備五色鈔，祭拜後放入錢包隨身攜帶，作為祈福象徵。（圖／記者徐銘穗攝）

龍抬頭3生肖運勢最旺！事業、財運一次豐收

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▲生肖鼠、龍、虎在龍抬頭、土地公頭牙這天去廟宇祭拜，對於提升運勢會更有幫助。（圖／記者李政龍攝）

3月20日同時迎來「春分」、農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公頭牙，三個重要節點重疊，被視為轉運與招財的重要時機。命理專家湯鎮瑋表示，可把握當天進行三項開運行動，包括透過剪髮象徵去除穢氣、在特定時段開窗或點香引入陽氣並搭配「吃龍米」強化財運，以及祭拜土地公祈求平安順利。供品建議以甜食與礦泉水為主，並可準備五色鈔隨身攜帶，只要掌握時間與方法，就能在日常中完成簡單儀式，為全年運勢加分。另外，清水孟國際塔羅小孟老師也點名3生肖在當天運勢特別旺，包含生肖鼠、龍、虎。龍抬頭可在當天安排剪髮，不需大幅改變造型，簡單修整即可，象徵掃除晦氣、迎來新氣象，也有「出頭」的寓意。若不方便剪髮，也能以修鬍子作為替代方式。建議時段為早上7點到9點，以及中午11點到下午3點。當天上午7點到9點之間，若住家東南方有窗戶或大門，可打開象徵引入陽氣、帶動財運；若環境不允許，也能改以點香方式進行，像是檀香或沉香皆可，讓煙霧在室內繚繞轉換氣場。此外，若有前往祭拜，可準備米類供品，祭拜後再食用，代表將財氣帶回家，也就是所謂的「吃龍米」。由於當天同樣是土地公頭牙，因此祭拜被視為不可缺少的環節，建議就近選擇住家附近廟宇即可，祭拜時記得清楚表達願望，有助於獲得庇佑。傳說土地公偏好甜食，供品可準備甜點或礦泉水，祭拜後再食用或飲用，象徵平安順利。另外，也可準備五色鈔，祭拜後放入錢包隨身攜帶，作為祈福象徵。小孟老師建議生肖虎可在這天前往祭拜土地公與濟公，據說能帶動靈感與財運，不論正財或偏財都有機會提升。如果手邊有閒錢，也可適度嘗試小額投資或試手氣，可能出現額外收穫。生肖龍在龍抬頭當天祭拜土地公與濟公，對學習與事業發展都有幫助。尤其是正在規劃副業或新計畫的人，拜拜之後往往容易出現新的靈感與突破。生肖鼠被認為在這一天最容易獲得龍神庇佑。若前往祭拜，不僅有助於提升投資運勢，也能強化抗壓能力，面對職場與生活中的各種挑戰時更有信心與能量。