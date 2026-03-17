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伊朗與美國和以色列的戰鬥持續，在伊朗砲火攻擊之下，荷姆茲海峽船隻難通行，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）今（17日）放話，荷姆茲海峽不可能恢復原先狀態。伊朗軍方也放話攻擊美國航空母艦福特號後勤。根據《美聯社》報導，伊朗國會議長利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）告訴伊朗國營電視台，荷姆茲海峽不可能恢復到以前的樣子，因為伊朗的砲火幾乎阻止了所有船隻通行這條戰略水道。卡利巴夫表示，「他們（指美國、以色列）發射飛彈，難道我們應該袖手旁觀，什麼都不做嗎？」；他強調反擊是伊朗的權利，也必須這樣做。卡利巴夫強調，荷姆茲海峽一直都非常重要，是全球關鍵的重要樞紐之一，但美國和以色列犯下這一戰略錯誤，他們設下的陷阱以及所表現出的魯莽行為，已將潛在風險轉變為現實。伊朗軍方「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）的一名發言人也發出警告稱，伊朗可能會將為「福特號」航空母艦提供後勤與服務支援的設施列為攻擊目標。根據伊朗半官方的法爾斯通訊社報導，這名發言人表示，「美國航空母艦『傑拉爾德·福特號』出現在紅海，已被視為對伊朗的威脅」，他還說到，「在紅海為航母打擊群提供支援的後勤團隊，將被視為伊朗武裝部隊的打擊目標。」