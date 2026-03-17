備受全國矚目的「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日，於內門紫竹寺盛大登場。高市府觀光局今（17）日舉辦記者會，由觀光局長高閔琳與內門紫竹寺主委劉銀城共同為宋江陣頭旗結綵，宣布「2026高雄內門宋江陣」系列活動全面啟動。而每年讓饕客引頸期盼的「宋江大宴」，今年由神明欽點的掌鼎總舖師薛志龍率領徒弟團隊聯手端出澎湃辦桌佳餚。
觀光局長高閔琳表示，內門區作為宋江陣最重要發源地，今年不僅有內門國中在地學子和在地陣頭帶來精彩開場，更吸引來自全台各縣市共11組頂尖隊伍報名「全國創意宋江陣頭大賽」，齊聚內門角逐總獎金高達200萬元與冠軍最高榮耀。今年系列活動包括「陣頭拜觀音」，以及榮獲文化部指定為「國家重要民俗」與無形文化資產的「羅漢門迎佛祖」遶境，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等豐富活動，期盼讓遊客深刻感受傳統藝陣的震撼魅力與熱鬧的節慶氛圍。
內門紫竹寺主委劉銀城指出，今年宋江陣將於3月21日開幕，屆時將以最高規格的古禮「青刀巷」迎賓，並透過陣頭拜觀音儀式，由在地宋江陣、獅陣、牛犁陣等文武陣頭齊聚廟埕，向觀音佛祖展演以示尊崇、並祈求遶境平安。重頭戲「羅漢門迎佛祖」遶境，將於3月28日、29日及4月4日、5日共四天盛大舉行；此些活動不僅是內門地區年度最重要的民俗盛事，更是透過徒步遶境祈求合境平安，緊密凝聚地方居民的情感與向心力，充分展現台灣在地信仰的豐沛能量。
觀光局補充，內門不僅擁有深厚的藝陣文化，更孕育出無數頂尖總舖師，享有全台「食神之鄉」的美譽。今年備受期待的「宋江大宴」將於3月28日、29日及4月4日限定舉辦3天，每桌售價新臺幣8,800元，即日起開放電話訂席（0985-512-955），名額有限。活動期間特別規劃之「文史導覽小旅行」，建議民眾可順遊野森動物學校、旗山、美濃等周邊景點，來趟深度的東高雄之旅。為提供優質的旅遊體驗，活動期間亦備有完善的交通接駁服務。更多活動詳情與交通資訊，請上「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁及「高雄旅遊網」查詢。
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觀光局補充，內門不僅擁有深厚的藝陣文化，更孕育出無數頂尖總舖師，享有全台「食神之鄉」的美譽。今年備受期待的「宋江大宴」將於3月28日、29日及4月4日限定舉辦3天，每桌售價新臺幣8,800元，即日起開放電話訂席（0985-512-955），名額有限。活動期間特別規劃之「文史導覽小旅行」，建議民眾可順遊野森動物學校、旗山、美濃等周邊景點，來趟深度的東高雄之旅。為提供優質的旅遊體驗，活動期間亦備有完善的交通接駁服務。更多活動詳情與交通資訊，請上「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁及「高雄旅遊網」查詢。