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▲恩利（後）跟妹妹米粒（前）的感情非常好。（圖／微博@伊能靜）

藝人伊能靜與哈林庾澄慶於2000年結婚，育有一子庾恩利（小哈利），不過婚姻僅維持約9年就離婚。而2015年，伊能靜二婚嫁給小10歲中國男星秦昊，並生下女兒米粒。但伊能靜就算有了新的家庭，與兒子之間感情依舊不變，而昨（16）日，伊能靜發出長文為兒子慶祝24歲生日，她先是感嘆兒子越來越成熟，心疼他從小就承受太多，並感謝兒子對於同母異父妹妹「全然接納，毫無保留的愛她」。伊能靜在昨日於微博發長文為兒子恩利慶生，她透露兒子越來越成熟，自己也越來越懂得放手，並在彼此身上看見自己的優點與矛盾。她提到恩利對於童年的家庭變化，沒有選擇依賴，而是以自己的愛理解父母，還對同母異父的妹妹全然接納，「毫無保留地愛她，這也是為什麽妹妹會對任何人都驕傲地說『我有最帥、最好的哥哥！』今年生日還給你親手做了蛋糕」，透露了兄妹倆的好感情。伊能靜感嘆兒子恩利從小就承擔了很多不該承擔的，「善良的接受一切變化，默默地消化了一切，都是媽媽感恩且不捨的」。伊能靜也提到很多父母都會想當孩子的朋友，但她認為當孩子有真正的朋友時，就不需要父母再扮演朋友角色，但她也喊話恩利：「或許媽媽不是你最好的夥伴，但我希望你知道：只要你回頭，我們，永遠都在」。伊能靜與哈林庾澄慶雖然已離婚16年，但都非常疼愛兒子恩利，不只積極參與兒子人生中每一個重要過程，日前恩利發單曲時，兩人也大力為兒子宣傳。其中，伊能靜還在與兒子聊到戀愛問題時，罕見提到前夫庾澄慶，大讚對方人品非常好。伊能靜身為過來人告誡兒子，談戀愛要看對方人品低處而不是高處，像是有沒有勢利眼等，並大讚庾澄慶：「你爸爸的人品非常非常好，他就沒有這些問題，對誰都非常和善」，小哈利聽到馬上吐槽「都是臭臉」，伊能靜也幫解釋：「他臭臉，但他很善良，非常非常善良」，小哈利也認同。而這段溫暖發言，也讓伊能靜與庾澄慶被大讚是模範前任。