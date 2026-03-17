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愛雅罹產後憂鬱 升格新手媽媽吐心聲

愛犬出現失智症前兆 愛雅：捨不得出遠門

▲除了照顧新生兒，愛雅（如圖）還有2隻可愛毛小孩妮妮與漂亮，其中妮妮已經是高齡17歲，先前出現失智症前兆。（圖／愛雅IG ＠aiyachang1988）

女星愛雅在農曆年前順利生下寶貝兒子，近來坐月子慢慢調養身體，日前她曾發文透露自己罹患了短暫性產後憂鬱，目前身心都在修復的她，表示還在學習照顧自己也照顧好寶寶。另外，愛雅表示兒子有時會因腸絞痛爆哭，讓她看了好心疼，並特別感謝月嫂協助、教導怎麼幫兒子按摩，希望後面一切都可以順順利利。愛雅先前在社群上吐露當媽心情，坦言填寫完一份產後情緒量表後，才發現自己罹患「短暫性產後憂鬱」。她表示成為媽媽本是一件很幸福的事，卻一點也不快樂，更從沒想過產後憂鬱會找上門，當看著寶寶她的心裡總是不由自主地湧上未知、恐懼與擔心。目前愛雅仍在修復中，她說：「生了孩子後，半夜一定都不是太安穩，也還在學習照顧自己也照顧好寶寶。」除了照顧新生兒，愛雅還有2隻可愛毛小孩妮妮與漂亮，其中妮妮已經是高齡17歲，先前出現失智症前兆。愛雅表示近年為了悉心照料、擔心病況，幾乎捨不得出遠門：「現在的心臟跟體力還有腎臟都不如小時候那麼穩定，大多的時間就是要24小時陪伴，關注牠不要跳、心臟呼吸頻率、吃飯的蛋白質比例都非常重要。」而大家也好奇如何讓兒子與毛小孩相處？愛雅表示：「一回家就立刻讓牠們慢慢靠近，除了兒子的臉不要舔以外，其他都可以。」而論起的排名？她笑回：「在我心中，三個都是我的寶貝啊，不能排名！一定要排的話，弟弟目前跟我比較不熟。」