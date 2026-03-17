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泰國政局在2月大選後迅速進入新階段，下議院預定3月19日開會選出新任總理，隨著泰王正式任命泰自豪黨的索蓬出任下議院議長，國會重啟程序已大致到位。外界普遍認為，率領泰自豪黨在大選中成為國會最大黨的看守總理阿努廷，距離正式續任總理只差最後一場表決。根據泰國下議院秘書長帕潘的說法，下議院將在3月19日召開會議，正式進行新總理選舉。這場表決被視為泰國2月8日國會選舉後，最關鍵的一道政治程序，也將決定新一屆政府能否順利上路。在此之前，泰王已正式任命原任副總理、也是泰自豪黨議員的索蓬（Sophon Zaram）擔任下議院議長，等於先替國會運作補上最重要的一塊拼圖。依照泰國政治慣例與程序安排，議長人選底定後，國會才能更順利推進總理提名與投票流程。依照泰國憲法規定，總理候選人必須取得下議院簡單多數支持才能當選。由於泰國眾議院共有500席，候選人至少要跨過過半門檻，才能正式取得組閣正當性。這也讓各黨席次分布與聯盟整合，成為這次選相前最受關注的焦點。從目前國會版圖來看，阿努廷（Anuthin Chanwirakun）的優勢相當明顯。路透報導指出，泰自豪黨在2月8日大選中拿下至少191席，成為國會最大黨，之後也與為泰黨及數個小黨洽談並組成過半聯盟，整體席次已超過290席。若黨內與盟友不出現臨時變數，阿努廷在19日過關的機率相當高。這次大選之所以格外受矚目，不只是因為牽動新政府組成，也因為泰國政治仍處在前一輪動盪之後的重整期。泰自豪黨與為泰黨曾因政治風波分裂，但在這次選後重新合作，反映各方更傾向以組成穩定執政聯盟為優先。對市場與民間而言，誰進總理府固然重要，更重要的是新政府能否盡快處理經濟、投資與政策連續性的問題。新國會3月14日開幕時，外界仍持續關注部分選票條碼與QR Code設計是否可能影響投票匿名性，泰國憲法法院也正審查相關爭議。儘管目前程序仍照常往前推進，但這些選務疑慮，後續是否持續發酵，仍可能成為新政府上任後必須面對的政治壓力之一。3月19日這場國會表決，像是泰國選後權力重組的正式落槌時刻。索蓬接掌議長，代表國會運作已完成關鍵佈局；阿努廷若順利獲選，將把看守總理身分轉為正式民選政府領袖。對經歷一段時間政局震盪的泰國來說，新總理出線不只是人事拍板，也將是新一輪政治穩定測試的起點。