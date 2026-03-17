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一卡通公司攜手話題KPop獵魔女團與角色陣營，推出全新「盲包一卡通」系列，將人氣角色化為隨身收藏卡。3月18日起全台7-ELEVEN門市正式開賣。本次推出兩大角色系列，包括KPop獵魔女團《Huntr/x》盲包一卡通，共 9款角色＋1款隱藏版；KPop獵魔女團《Saja Boys》盲包一卡通，共 12款角色＋1款隱藏版。採隨機盲包形式販售。除了盲包卡片外，一卡通也預告將於 2026年4月1日推出角色專屬收藏卡冊，包含《Huntr/x》精裝一卡通卡冊與 《SajaBoys》精裝一卡通卡冊。卡冊內將附贈燙印簽名平面一卡通卡1張，並設計可蒐集角色小卡的收藏內頁，讓粉絲完整收納喜愛角色，打造專屬的獵魔偶像收藏冊。一卡通指出，此系列卡片採用 一卡通 PLUS 晶片，不僅是收藏卡，更兼具日常使用功能。搭配「一卡通 iPASS MONEY」APP 的票卡感應機功能，粉絲可隨時進行票卡加值、查詢餘額與即時交易紀錄，也能將票卡數位化加入 APP 的票卡區，讓獵魔女團一路守護你的通勤日常。