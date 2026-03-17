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Q：什麼是發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）？

A：

Q：發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）怎麼傳染？

A：

▲感染發熱伴血小板減少綜合症可能會出現發燒、噁心，嚴重會出現多重器官衰竭，甚至死亡。（圖／疾管署提供）

Q：感染SFTS可能會有哪些症狀？

A：

Q：感染SFTS死亡率高嗎？

A：

Q：如何預防感染SFTS？

A：

Q：感染SFTS如何治療？

A：

疾管署今（17）日公布國內新增1例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS），此案例為台灣歷年第3例，可說是國內相當罕見疾病。對於這項疾病是如何傳染、該怎麼預防等，《NOWNEWS今日新聞》整理相關QA提供民眾參考。根據疾管署官網指出，發熱伴血小板減少綜合症（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS）為新興急性傳染病，由「發熱伴血小板減少綜合症病毒 (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus, SFTSV)感染導致。人類主要是經由帶有帶病毒蜱蟲叮咬而感染，疾管署防疫醫師林詠青表示，因為是人畜共通傳染病，動物也可能被感染，包括牛、羊、豬、貓、狗及鼠類，還有野生動物，如野豬、鼬獾、白鼻心及穿山甲等，也可能被感染。不過，也可能有少數個案是透過直接接觸急性期、末期或死亡病患的血液或體液、呼吸道飛沫顆粒而導致感染。而候鳥身上可能也會帶有蜱蟲，因此候鳥經過的遷徙就可能將帶病毒的蜱蟲造成更遠距離的跨國傳播。林詠青說，SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染，潛伏期約7至14天。患者可能發燒、腸胃症狀，包括噁心、嘔吐及腹瀉，還有肌肉痠痛、淋巴結腫大，另外抽血也會出現白血球、血小板減少，進而有出血傾向。還有肝腎功能異常，可能發生多重器官衰竭、或嚴重感染導致彌漫性血管內凝血，都可能造成死亡。林詠青提到，根據文獻，致死率約5%至15%。後續日韓、及中國的研究，死亡率可能會根據不同族群研究而有不一樣。，有些可能高達3、4成；另外最高則有達到5成。同時，造成死亡的其中一大重要的因素為，年長者感染住院後，經過較長時間，就可能導致致死率大幅上升。疾管署表示，避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin之防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。戶外活動結束後應儘速沐浴並更換全部衣物，避免蜱蟲的附著和叮咬，以降低感染風險。注意居住周圍環境，請勿接觸鼠、不明來源的寵物或野生動物。若發現遭蜱蟲叮咬，應儘速用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心地將蜱蟲摘除，避免其口器斷裂殘留於體內，並使用肥皂沖洗叮咬處，即可降低感染的機會。如有出現疑似發熱伴血小板減少綜合症症狀，應儘速就醫並告知醫師蜱蟲叮咬史、流行疫情地區戶外活動史，或有無出入郊區、草叢等活動史，以供醫師診斷參考。發熱伴血小板減少綜合症目前無特定的治療藥物，以支持性療法為主。