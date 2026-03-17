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年底九合一選舉即將登場，總統賴清德的本命區台南市長選戰，將由民進黨立委陳亭妃對上國民黨立委謝龍介。根據TVBS民意調查中心今（16）日發布的最新民調結果顯示，陳亭妃以53%的支持度，大幅領先謝龍介的30%，雙方差距擴大至23個百分點。謝龍介對此表示，民調落後他並不意外，但他還是會努力拚台南市的政黨輪替。謝龍介說，民調結果出爐後，引起許多鄉親朋友關心，不少人紛紛來電慰問與鼓勵，但他反而安慰大家，並表達自己對勝選的信心。他回顧，他在2022年首次參選台南市長時，民調情況比今年更不利，平均落後約三成，甚至在投票前民調一度顯示他可能輸45%，最終僅以5%差距惜敗。他認為，這與台南長期由民進黨執政，以及國民黨支持者在民調中偏向隱性表態有關。此外，他指出，此次民調採用全市電話調查，青壯年與年輕人的比例偏低，而這些族群正是支持政黨輪替的重要力量。他提到，半個月前媒體公布的網路民調中，他與對手的差距僅5%。謝龍介表示，他對年底投票仍抱有高度信心。他認為，藍白選民目前可能隱藏態度或避免談政治，但到了投票時會站出來支持政黨輪替。他強調，民調落後並不令人意外，他已做好心理準備，視這次選舉為「逆風前行、扶搖直上」的過程，將以行動爭取更多選民支持，實現政黨輪替，並將此視為光榮的人生經歷。