我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳樂涵（左）與老婆雪兒（右）登上《震震有詞》。 （圖／和展影視提供）

陳樂涵女裝被爸爸撞見躲冰箱！愛妻傻眼看呆

▲陳樂涵（右）扮女裝撞見父親起床，情急之下竟躲進冰箱。（圖／和展影視提供）

▲陳樂涵（右2）感性喊話雪兒（右1）：「保護她到最後一刻。」 （圖／和展影視提供）

名律師陳樂涵（原名陳漢章）因男扮女裝、跨性別身分於網上擁有極高聲量，因而受封「最美檢察官」，日前他登上謝震武律師主持的節目《震震有詞》，分享自我覺察的過程，陳樂涵國小二年級對女裝有所渴望，某次深夜他穿著女裝倒水，撞見爸爸起床，情急之下竟坐進冰箱，與對方拉扯把手僵持，其老婆雪兒也透露，「看著他變漂亮，我剛生完小孩還在餵奶，心情真的很矛盾！」原名陳漢章的陳樂涵，有著另一個名字「樂樂律師」，她在《震震有詞》中分享跨性別者最艱難的挑戰往往不在外貌，而在聲音，「因為如果聲音不符合外觀、社會印象，容易招來很多質疑」，因此她接受了聲帶縮短手術，更在疫情期間展現驚人毅力，自我性別認同十足。回憶起自我覺察的過程，陳樂涵自國小二年級起便對長髮、女裝有著渴望，曾為了穿上女裝，刻意設下半夜兩點的鬧鐘，那是他這輩子覺得最放鬆、沒白活的時刻，某次深夜他穿著女裝倒水，撞見父親起床，情急之下竟坐進冰箱，與父親拉扯把手僵持，場面至今印象深刻。作為陳樂涵最有力的支持者，太太雪兒坦言這段心路歷程充滿矛盾，2人交往時陳樂涵便坦承有變裝嗜好，雪兒認為這不傷天害理欣然接受，然而，婚後前往日本居住1年成了轉捩點，「去了一趟日本老公就變成女的」，陳樂涵在那裡澈底解放，回台後更確認自己性別認同。雪兒直言看著陳樂涵變漂亮，「我剛生完小孩還在餵奶，心情真的很矛盾」，曾故意用言語刺激對方，甚至讓陳樂涵一度擔心婚姻生變，但憑藉對彼此與家庭的愛，2人撐過4年磨合期，陳樂涵感性表示：「感謝雪兒願意讓我留在她身邊，我會遵守承諾，保護她到最後一刻。」