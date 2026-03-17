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威剛因股價短線強勢攻高，17日依規定公告自結獲利數字，其中最受矚目的是今年1月每股純益達11.09元，較去年同期的0.003元暴增逾3695倍；若單看稅後純益，1月歸屬母公司淨利也衝上35.17億元，較去年同期年增3516倍。依威剛公告的自結資訊，2026年1月營收84.12億元，年增198.92%；稅前淨利45.83億元，年增12286%；歸屬母公司業主淨利35.17億元，較去年同期的100萬元大幅跳升；每股純益11.09元，更遠高於去年同期的0.003元。威剛2025年營收與獲利同步改寫歷史新高，全年每股純益23.18元，年增151%，董事會也決議每股配發17元現金股利，展現對營運成果的信心。威剛先前指出，受惠AI資料中心建置、企業級儲存需求升溫，全球DRAM與NAND Flash市場仍處於供給偏緊狀態，不僅原廠庫存維持低水位，近期連雲端服務供應商也直接進場搶貨，預期供不應求情況有機會延續到明年。威剛17日股價以漲停434.5元作收，從3月4日低點253元以來，短短幾個交易日，股價漲幅達71%。