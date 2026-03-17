威剛因股價短線強勢攻高，17日依規定公告自結獲利數字，其中最受矚目的是今年1月每股純益達11.09元，較去年同期的0.003元暴增逾3695倍；若單看稅後純益，1月歸屬母公司淨利也衝上35.17億元，較去年同期年增3516倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依威剛公告的自結資訊，2026年1月營收84.12億元，年增198.92%；稅前淨利45.83億元，年增12286%；歸屬母公司業主淨利35.17億元，較去年同期的100萬元大幅跳升；每股純益11.09元，更遠高於去年同期的0.003元。

威剛2025年營收與獲利同步改寫歷史新高，全年每股純益23.18元，年增151%，董事會也決議每股配發17元現金股利，展現對營運成果的信心。

威剛先前指出，受惠AI資料中心建置、企業級儲存需求升溫，全球DRAM與NAND Flash市場仍處於供給偏緊狀態，不僅原廠庫存維持低水位，近期連雲端服務供應商也直接進場搶貨，預期供不應求情況有機會延續到明年。

威剛17日股價以漲停434.5元作收，從3月4日低點253元以來，短短幾個交易日，股價漲幅達71%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
相關新聞

記憶體仍一貨難求！威剛董座：CSP國際巨頭不在乎價格、有量全收

威剛2月營收71.64億歷史次高　年增114%　配17元現金殖利率約6%

威剛繳出怪物成績單！2025稅前獲利年增1.7倍、EPS達31.45元

記憶體模組廠好狂　威剛、十銓11月自結獲利年增破1000%