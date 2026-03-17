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緬甸在政變滿五年後重新召開國會，看似走回「文人政府」軌道，實際上是軍方把權力從軍政府外衣，轉進制度化的議會架構。新一屆國會由軍方支持的鞏發黨大勝，加上憲法保留給軍方的席次，整個立法體系幾乎已被牢牢鎖定，外界普遍認為，這場復會不是民主重啟的起點，而是敏昂萊為延續統治鋪設的新舞台。緬甸聯邦議會週一在奈比多召開自2021年軍方政變以來的首次會議，這也是軍政府推動「分階段大選」後的重要收尾動作之一。這場選舉在低投票率、缺乏具競爭力反對派參與的情況下完成，最終由軍方背景濃厚的聯邦鞏固與發展黨（USDP）主導國會版圖。在國會首日會議中，鞏發黨主席、退役准將欽伊當選下議院議長。欽伊曾任警察首長與部長級官員，長期被視為與軍方高層關係密切的人物。而議長職務之所以受矚目，在於它不只是程序性角色，也可能成為軍方往後推進法案、安排權力布局的重要樞紐。這次國會復會之所以引發高度質疑，關鍵在於席次結構本身就已決定權力流向。根據2008年憲法，軍方可直接取得國會四分之一席位，無須經過選舉；其餘多數可競選席次，又由鞏發黨在本次選舉中拿下約81%。換句話說，即使外表回到議會政治，軍方仍透過制度設計與代理政黨穩住主導權，讓新國會幾乎不可能成為制衡力量。在這樣的結構下，外界普遍預期軍政府領袖、政變主導者敏昂萊（Min Aung Hlaing）下一步將進一步轉任總統。因為在現行體制中，國會與軍方代表共同參與國家領導層的產生，當軍方已掌握壓倒性影響力，誰來接掌名義上的文官政府，其實早已沒有太大懸念。根據《美聯社》報導，這個新國會幾乎可確保軍方繼續緊抓權柄，而敏昂萊是否親自轉入總統職位，成為接下來最受關注的政治焦點之一。軍方不只重啟國會，還將另設一個由五人組成的「聯邦協商委員會」。這項機制已在2月初以法律形式公布，部分觀察人士形容它像是凌駕現有行政與立法架構之上的「超級機構」。若該機制正式運作，敏昂萊將更容易同時維持對軍事與文職行政體系的掌控，使表面上的權力轉移，最終仍回到單一核心手中。軍方則對外界質疑毫不退讓，持續宣稱選舉反映民意，並預告新政府將於4月組成，屆時可望迎來較多國際接觸、投資回流，甚至爭取部分制裁鬆動。官媒《緬甸環球新光報》也在國會開議當天刊文，強調全國都期待以國家利益為優先的政治環境，呼籲從政者拋開個人與政黨偏見行事。但西方國家與不少國際觀察機構並不買單。多方批評這場選舉只是披著民主外衣的安排，目的在於替軍方政權重新取得正當性。自2021年推翻翁山蘇姬政府後，緬甸已陷入長期內戰與人道危機，數百萬人受衝突、流離失所與經濟崩潰影響。如今國會雖重新運作，卻沒有真正開放反對派競爭，也未能處理軍方與各地武裝衝突的根本矛盾，外界自然難以將其視為真正的民主過渡。獨立分析人士就直言，這個國會不會帶來任何實質改變，因為它只會依照軍方領袖意志運作。對緬甸而言，真正的難題從來不只是有沒有國會，而是政治體制能否容納反對聲音、停止內戰、恢復人民對選舉的信任。當議席分配、政府組成與權力中樞都仍由軍方主導，這場睽違五年的國會復會，恐怕更像是政變政權的第二階段，而不是民主重啟的第一步。