丨丨之亂來了！近期在社群Threads上，有民眾分享使用「丨」這個字，因為這個生僻字注音同「滾」一樣，可以用來低調發洩情緒，包含同事、老闆幾乎都看不懂，貼文也引發數萬名網友共鳴，但同時也讓「丨」失去了秘密的作用了！
生僻字「丨」突然爆紅！傳群組沒人能看懂
一位女網友近期在社群Threads發文，向大家分享一個實用的生僻字，那就是「丨」，因為這個字念起來和滾發音一樣。她透露這在職場上非常好用，像是老闆又在畫大餅，同事互相甩鍋時，就可以直接回一個「丨」。
原PO也說，即使不在職場上，只要遇到不想回的話題，都可以使用到這個字，像是朋友失戀太煩人、交往對象惹怒了你、前任傳訊息或是親戚過年問候訊息，甚至是老闆在群組說「看到回覆1」，都可以用「丨」來替代。
貼文曝光後，也立刻吸引超過2.2萬名網友按讚，「又學到新知識了」、「這生僻字冷門到我手機打不出來」、「但這篇文爆紅了，大家都知道丨了」、「然後生僻字就變常用字了」。
據《重編國語辭典修訂本》的解釋，「丨」注音念作「ㄍㄨㄣˇ」，意思是上下貫通的樣子，也是現代中文字典214部首之一。
真的有人名字有「丨」！親曝日常困擾
綜藝節目《小明星大跟班》在2021年也曾找幾位特殊姓名的台灣民眾上節目分享，其中就有一位名叫「蘇丨丨」，他也分享自己名字是因為媽媽生自己時，預產期在11月，父親無聊拿起康熙字典翻，剛好翻到部首第一劃就是「丨」字，又剛好他是11月出生，父親索性就將他取名為「蘇丨丨」。
此外，蘇丨丨的姐姐名字也相當特殊，叫做「蘇六六」，就因為姐姐是6月6日生，所以父親都按照月份幫孩子取名，相當有特色！
蘇丨丨也分享因名字讀音帶來的困擾，某年暑假的某日凌晨他與朋友一起去打網咖，剛好遇上3人一組的警察在巡視網咖是否有未成年青少年逗留，警方跟他要身分證時，看到他證件上的名字便問他說「這是你的名字嗎？這你的證件？還是假的？」並詢問「丨」字怎麼唸。
蘇丨丨便回應念「ㄍㄨㄣˇ」，下秒卻被警察們包圍，他連忙解釋，「那個字叫『丨』，我不是叫你『滾』。」因為特殊讀音差點被警察誤會。
不過雖然特殊讀音讓蘇丨丨常常要解釋名字怎麼唸，但他表示很喜歡這個名字，目前並無改名意願。
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一位女網友近期在社群Threads發文，向大家分享一個實用的生僻字，那就是「丨」，因為這個字念起來和滾發音一樣。她透露這在職場上非常好用，像是老闆又在畫大餅，同事互相甩鍋時，就可以直接回一個「丨」。
原PO也說，即使不在職場上，只要遇到不想回的話題，都可以使用到這個字，像是朋友失戀太煩人、交往對象惹怒了你、前任傳訊息或是親戚過年問候訊息，甚至是老闆在群組說「看到回覆1」，都可以用「丨」來替代。
貼文曝光後，也立刻吸引超過2.2萬名網友按讚，「又學到新知識了」、「這生僻字冷門到我手機打不出來」、「但這篇文爆紅了，大家都知道丨了」、「然後生僻字就變常用字了」。
據《重編國語辭典修訂本》的解釋，「丨」注音念作「ㄍㄨㄣˇ」，意思是上下貫通的樣子，也是現代中文字典214部首之一。
綜藝節目《小明星大跟班》在2021年也曾找幾位特殊姓名的台灣民眾上節目分享，其中就有一位名叫「蘇丨丨」，他也分享自己名字是因為媽媽生自己時，預產期在11月，父親無聊拿起康熙字典翻，剛好翻到部首第一劃就是「丨」字，又剛好他是11月出生，父親索性就將他取名為「蘇丨丨」。
此外，蘇丨丨的姐姐名字也相當特殊，叫做「蘇六六」，就因為姐姐是6月6日生，所以父親都按照月份幫孩子取名，相當有特色！
蘇丨丨便回應念「ㄍㄨㄣˇ」，下秒卻被警察們包圍，他連忙解釋，「那個字叫『丨』，我不是叫你『滾』。」因為特殊讀音差點被警察誤會。
不過雖然特殊讀音讓蘇丨丨常常要解釋名字怎麼唸，但他表示很喜歡這個名字，目前並無改名意願。