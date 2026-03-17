伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任後，至今尚未公開露面，引發外界猜測。有美媒披露，美國情報顯示，穆吉塔巴可能是同性戀、與老師保持長期性關係，而美國總統川普（Donald Trump）和其他官員聽到後都難掩驚訝，當場爆笑。
紐約郵報引述華盛頓郵報報導，美國情報顯示，穆吉塔巴可能是同性戀，而他已故的父親、前最高領袖哈米尼正是因為這個原因，才擔心他不適合統治伊朗。
消息人士透露，川普在聽取這個情報簡報時，難掩驚訝，大笑出聲。房間裡的其他人也覺得「太搞笑了」，並和總統一樣做出了反應。一位熟悉簡報情況的人士說，一位高級情報官員「已經為此笑了好幾天了」。
兩名情報界官員和一名接近白宮的人士，都指出這個令人難以置信的指控，被美國情報機構認為是可信的消息，而非針對穆吉塔巴的假訊息。
兩名消息人士稱，情報顯示，穆吉與其兒時的家庭教師保持著長期的性關係。第三名消息人士稱，穆吉塔巴的情人曾為哈米尼家族工作。
穆吉塔巴在2月28日的襲擊中受傷，他曾對男性醫護人員表現出「侵略性」的性暗示，可能是受到強效藥物影響。
美國情報機構沒有穆吉塔巴被指控對男性有性吸引力的照片證據，但消息人士堅稱該線索可靠，其中一人表示該線索「來自政府擁有的最受保護的消息來源之一」。另一位消息人士補充，「這件事被提升到最高級別，說明人們對這件事有一定的信心，」
消息人士稱，穆吉塔巴可能是同性戀的傳聞，自2024年伊朗時任總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）墜機身亡後，就一直在伊朗國內流傳。萊希生前一直被認為是哈米尼的接班人選。
此外，維基解密公佈的一份2008年美國機密外交電報，描述穆吉塔巴曾在英國接受陽痿治療；美國國務院的文件也顯示，穆吉塔巴結婚年齡相對較晚，大約在30歲左右，據報道稱是因為他患有陽痿問題，曾在英國倫敦的惠靈頓醫院和克倫威爾醫院接受過三次長期治療，最終解決了這個問題。
CBS報導稱，哈米尼一直更傾向於選擇另一位繼任者，部分原因正是穆吉塔巴的「個人生活」中存在一些未指明的問題。消息人說，「他的父親和其他人懷疑他是同性戀，有人散佈這種謠言，試圖阻止他的成功。」
在伊朗同性性行為會被判處死刑重罪，部分男同志甚至被吊死在起重機上，作為針對其他同性戀者的「警告」。但政府允許進行變性手術，據稱一些男同性戀者為了避免刑事處罰而被迫接受這種手術。伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）曾稱，「在伊朗，我們沒有同性戀者」。
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消息人士透露，川普在聽取這個情報簡報時，難掩驚訝，大笑出聲。房間裡的其他人也覺得「太搞笑了」，並和總統一樣做出了反應。一位熟悉簡報情況的人士說，一位高級情報官員「已經為此笑了好幾天了」。
兩名情報界官員和一名接近白宮的人士，都指出這個令人難以置信的指控，被美國情報機構認為是可信的消息，而非針對穆吉塔巴的假訊息。
兩名消息人士稱，情報顯示，穆吉與其兒時的家庭教師保持著長期的性關係。第三名消息人士稱，穆吉塔巴的情人曾為哈米尼家族工作。
穆吉塔巴在2月28日的襲擊中受傷，他曾對男性醫護人員表現出「侵略性」的性暗示，可能是受到強效藥物影響。
美國情報機構沒有穆吉塔巴被指控對男性有性吸引力的照片證據，但消息人士堅稱該線索可靠，其中一人表示該線索「來自政府擁有的最受保護的消息來源之一」。另一位消息人士補充，「這件事被提升到最高級別，說明人們對這件事有一定的信心，」
消息人士稱，穆吉塔巴可能是同性戀的傳聞，自2024年伊朗時任總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）墜機身亡後，就一直在伊朗國內流傳。萊希生前一直被認為是哈米尼的接班人選。
此外，維基解密公佈的一份2008年美國機密外交電報，描述穆吉塔巴曾在英國接受陽痿治療；美國國務院的文件也顯示，穆吉塔巴結婚年齡相對較晚，大約在30歲左右，據報道稱是因為他患有陽痿問題，曾在英國倫敦的惠靈頓醫院和克倫威爾醫院接受過三次長期治療，最終解決了這個問題。
CBS報導稱，哈米尼一直更傾向於選擇另一位繼任者，部分原因正是穆吉塔巴的「個人生活」中存在一些未指明的問題。消息人說，「他的父親和其他人懷疑他是同性戀，有人散佈這種謠言，試圖阻止他的成功。」
在伊朗同性性行為會被判處死刑重罪，部分男同志甚至被吊死在起重機上，作為針對其他同性戀者的「警告」。但政府允許進行變性手術，據稱一些男同性戀者為了避免刑事處罰而被迫接受這種手術。伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）曾稱，「在伊朗，我們沒有同性戀者」。
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