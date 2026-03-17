伊朗戰事導致荷姆茲海峽運輸受阻，對全球經濟的影響正在持續累積。日本洋芋片大廠「山芳製菓」（Yamayoshi）今（17）日宣布，旗下招牌商品「芥末牛」（わさビーフ）口味洋芋片及其他人氣產品，由於工廠燃油短缺，不得不停工、暫停接單，目前尚未確定何時能恢復營運，待確定後將再另行公告。
根據日媒《Oricon News》報導，山芳製菓表示，「目前受國際情勢影響，荷姆茲海峽已被封鎖，導致本公司在製造過程中使用的燃油難以取得。因此，我們不得不暫時停止工廠運作，部分產品可能出現供應延遲或停止出貨的情況。對於造成顧客及合作夥伴極大的不便與困擾，我們深表歉意」。
山芳製菓強調，「目前正積極確保燃料供應並調整生產體制，將全力以赴儘早恢復生產。一旦情況有變，將隨時在官方網站公告。對於造成大家的擔憂，懇請諒解」。山芳製菓昨日已公告，自16日起直營店及線上商店均暫停營業，原因就是工廠缺油停工導致。
有日本網友在相關報導底下留言感慨，「說實話，我沒想到荷姆茲海峽問題竟然會影響到像洋芋片這樣常見的日本商品」、「許多行業都需要燃料，因此其影響很可能會波及到各領域。大型企業或許還有一些儲備，但像山芳製菓這樣的小型製造商已經感受到了影響」、「這再次印證了即使遠在中東地區，遠離日本的局勢與我們的生活依然息息相關」。
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山芳製菓強調，「目前正積極確保燃料供應並調整生產體制，將全力以赴儘早恢復生產。一旦情況有變，將隨時在官方網站公告。對於造成大家的擔憂，懇請諒解」。山芳製菓昨日已公告，自16日起直營店及線上商店均暫停營業，原因就是工廠缺油停工導致。
有日本網友在相關報導底下留言感慨，「說實話，我沒想到荷姆茲海峽問題竟然會影響到像洋芋片這樣常見的日本商品」、「許多行業都需要燃料，因此其影響很可能會波及到各領域。大型企業或許還有一些儲備，但像山芳製菓這樣的小型製造商已經感受到了影響」、「這再次印證了即使遠在中東地區，遠離日本的局勢與我們的生活依然息息相關」。
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