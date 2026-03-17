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北韓近日舉行第15屆最高人民會議議員選舉，北韓官媒中央通信社(KCNA)報導宣稱投票率達99.99%。值得注意的是，在這場北韓式選舉中，一台穿著北韓傳統服飾的美女人形機器人亮相，引發關注。根據韓媒中央日報（Korea Joongang Daily）報導，俄羅斯駐北韓大使館分享，畫面顯示一個看似女性外形的機器人，身穿白色上衣的赤古里裙，出現在平壤師範大學圖書館內的一個投票所，當時正值週日舉行的最高人民會議選舉。大使館發文表示，「一個外形如年輕女性、身穿傳統服裝的機器人迎接選民」，並補充說這一人形機器人還會引導他們完成投票流程。報導提到，隨著人工智慧與機器人技術融合的進展加速，以及全球人形機器人技術迅速發展，北韓試圖向國際社會傳達出他們也能跟上全球科技進步幅度的訊號。韓媒引述總部位於日本、親平壤的報紙《朝鮮新報》說法提到，平壤師範大學已開發出一系列教學機器人，但未提供太多技術細節，因此尚不清楚該人形機器人是否具備自主移動能力，或是否能進行超出預設腳本的互動。《朝鮮新報》聲稱，由平壤師範大學開發的兩種機器人，其中一款可在課堂協助老師利用教學資料講解課程並回答學生問題，另一款則能支援幼童學習。