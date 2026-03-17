美軍福特號（Gerald R. Ford）航空母艦上週發生火災，火勢延燒超過30小時才撲滅，超過600名海軍和機組人員的床位受損，只能暫時打地鋪或睡在桌子上，但該艦目前仍在支援中東戰事。
據《紐約時報》報導，美軍最新、造價最高的航母福特號，上週四發生火災，兩名官員指出，火勢從洗衣房的烘乾機通風口竄出並迅速蔓延，船員耗時超過30小時才將火勢撲滅。
而火災結束後，超過600名海軍士兵和機組人員失去床位，只能暫時打地鋪或是睡在桌子上。且令人困擾的是，許多官兵在火災之後就無法清洗衣服。
美軍中央司令部（CENTCOM）稱，有兩名船員因「無生命危險的傷勢」接受治療，但艦上人員報告指出有數十名成員吸入濃煙。軍方也表示，火災未對艦艇動力裝置造成損壞，航艦仍保持全面作戰能力。
福特號航母載有4500名船員和戰機飛行員，於去年10月24日在地中海接獲命令，駛向加勒比海支援對委內瑞拉的施壓行動；隨後又從加勒比海趕往中東，參與美以對伊朗已進入第三週的戰事。
福特號目前已進入部署的第10個月。若到4月中旬仍待在海上，將打破2020年林肯號（U.S.S. Abraham Lincoln）所創下的294天紀錄，成為越戰後部署時間最長的航艦。
福特號成員已被告知部署可能延長至5月，這將使他們在海上待滿整整一年，是正常部署時長的兩倍。在伊拉克與阿富汗戰爭期間，海軍曾維持航艦部署9個月，但通常不會超過6個月。
海軍專家表示，超過此期限對艦艇與人員都極其艱難。已退休的海軍少將、拜登政府五角大廈發言人柯比（John F. Kirby）表示，「艦艇也會疲勞，長期部署會使其受損。你不能讓一艘船運作這麼久、這麼操，還指望她和船員能發揮巔峰戰力。」海軍官員則稱，福特號目前正全天候進行飛行作業
這起火災僅是這艘海軍最新航母一系列維修問題中的最新一起事故。該艦上650間廁所的管線設計不良、容量不足導致經常故障。福特號此前推遲原定今年初在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠進行的重大維修與改裝。一名軍方官員稱五角大廈意識到該艦部署強度已達極限，並表示布希號（U.S.S. George H.W. Bush）正準備前往中東，可能會接替福特號的任務。
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而火災結束後，超過600名海軍士兵和機組人員失去床位，只能暫時打地鋪或是睡在桌子上。且令人困擾的是，許多官兵在火災之後就無法清洗衣服。
美軍中央司令部（CENTCOM）稱，有兩名船員因「無生命危險的傷勢」接受治療，但艦上人員報告指出有數十名成員吸入濃煙。軍方也表示，火災未對艦艇動力裝置造成損壞，航艦仍保持全面作戰能力。
福特號航母載有4500名船員和戰機飛行員，於去年10月24日在地中海接獲命令，駛向加勒比海支援對委內瑞拉的施壓行動；隨後又從加勒比海趕往中東，參與美以對伊朗已進入第三週的戰事。
福特號目前已進入部署的第10個月。若到4月中旬仍待在海上，將打破2020年林肯號（U.S.S. Abraham Lincoln）所創下的294天紀錄，成為越戰後部署時間最長的航艦。
福特號成員已被告知部署可能延長至5月，這將使他們在海上待滿整整一年，是正常部署時長的兩倍。在伊拉克與阿富汗戰爭期間，海軍曾維持航艦部署9個月，但通常不會超過6個月。
海軍專家表示，超過此期限對艦艇與人員都極其艱難。已退休的海軍少將、拜登政府五角大廈發言人柯比（John F. Kirby）表示，「艦艇也會疲勞，長期部署會使其受損。你不能讓一艘船運作這麼久、這麼操，還指望她和船員能發揮巔峰戰力。」海軍官員則稱，福特號目前正全天候進行飛行作業
這起火災僅是這艘海軍最新航母一系列維修問題中的最新一起事故。該艦上650間廁所的管線設計不良、容量不足導致經常故障。福特號此前推遲原定今年初在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠進行的重大維修與改裝。一名軍方官員稱五角大廈意識到該艦部署強度已達極限，並表示布希號（U.S.S. George H.W. Bush）正準備前往中東，可能會接替福特號的任務。
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