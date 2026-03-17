Hotel dùa 宣布，日本東京傳奇割烹餐廳「末冨」將來到高雄Hotel dùa 並客座於「鮨毅」！「末冨」位於東京澀谷一帶，在日本美食圈向來以低調卻極具地位聞名，餐廳採純會員制預約，平時一席難求，這次客座高雄，也被視為南台灣少見的頂級日本料理盛事，此次聯名餐會東京名廚「末冨康雄 Yasuo Suetomi」本人親自來台，時間訂於今年5月14日至17日午餐與晚餐，每席2萬8000元+10%，席次珍稀，昨（16）日開始開放一般民眾訂位，目前銷售相當熱烈，業者表示僅剩零星座位。
傳奇主廚末冨康雄，被視為當代割烹料理的重要代表人物，曾在日本名店「分とく山」修業10年，奠定深厚的江戶前和食基礎，後於西麻布創立「霞町すゑとみ」獲得日本知名美食評鑑平台Tabelog 的金賞與銀賞肯定。
末冨主廚強調極致簡約與精準技法 招牌菜「炭火燒甲魚」被稱為神作
2018年末冨主廚短暫退隱，沉澱三年後於澀谷開設「末冨」，強調更純粹的料理理念，以極致簡約與精準技法展現割烹料理的極致本質，同樣獲得Tabelog 高度評價，分數達幾近於巔峰的4.52高分。「末冨」的招牌之作最為饕客津津樂道的就是「炭火燒甲魚」，外皮經炭火烘烤後酥脆香氣四溢，肉質鮮嫩多汁，搭配獨門醬汁，被許多日本食評家形容為「神作等級」的一道料理。此外，他所熬製的出汁高湯亦極具代表性，湯頭清澈而深邃，能將當季海鮮與食材的鮮味層層釋放，是許多料理人都十分推崇的技藝。
客座餐會每位餐價高達2萬8千元 依舊熱賣
另還有一代表作，為薄切如花的河豚，搭配濃厚細緻的鮟鱇魚肝醬，鮮甜、彈嫩與肝醬香在口中瞬間爆開；另還取河豚背脊與精華部位高溫酥炸，外酥內嫩、香氣衝頂，鮮味奔放、令人驚艷。
甜點更顯其手法之雅緻，整顆蜜柑果凍在舌尖留下細膩餘韻，體現末冨大將擅長的味道留白美學。「末冨」在日本為純會員制，在日本高端餐飲圈向來被視為「極難預約」的名店之一，2025 年曾於台北餐廳客座，當時席次秒殺，一位難求，本次來到高雄「鮨毅」客座，推出僅4天的餐會，餐廳也則表示，訂位相當熱烈，目前僅剩零星數量可以預訂。
▪️東京末末冨 × 高雄鮨毅 聯名餐會：
日期：2026年5月14日(四) 至5月17日(日)
時間：午餐 12:00、晚餐 18:30 (採完全預約制)
價格：2萬8000元 +10% (每人)
地點：Hotel dùa Kaohsiung 鮨毅 (高雄市新興區林森一路 165 號 2F)
訂位：即日起開放訂位，於官方IG鮨毅 私訊訂位
台北遠東香格里拉馬可波羅餐廳 邀義大利名廚法布里奇奧 (Fabrizio Aceti)任客座顧問
至於台北遠東香格里拉馬可波羅餐廳，則是於即日起至22日，迎來義大利名廚法布里奇奧 (Fabrizio Aceti)擔綱客座顧問，開啟一場關於「時尚高級訂製 (O'couture)」的感官盛宴。主廚將三十載旅居時尚之都的見聞悉數淬鍊，主張料理應如亞曼尼 (Armani)時裝般，具備精確線條與大器留白美學。
菜單將「舒適餐飲 (Comfort Dining)」化為流動的感官敘事，除了「烘烤取代傳統油炸」的輕盈巧思，更有「經典米蘭牛骨髓番紅花燉飯」極致乳化的絲滑口感，主廚選用義大利米慢火細燉，讓米芯保留恰到好處的彈韌口感；起鍋前拌入帕瑪森乾酪與奶油，使醬汁快速乳化，再擺上牛骨髓，再佐上以小牛肉長時熬煮而成的濃縮醬汁，層層堆疊出高貴而深邃的味覺體驗。
四道式套餐每位2580元+10%，五道式套餐每位3280元+10%元，部分菜色或也可單點。訂位專線 (02) 7711-2080。
資料來源：鮨毅、台北遠東香格里拉飯店
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末冨主廚強調極致簡約與精準技法 招牌菜「炭火燒甲魚」被稱為神作
2018年末冨主廚短暫退隱，沉澱三年後於澀谷開設「末冨」，強調更純粹的料理理念，以極致簡約與精準技法展現割烹料理的極致本質，同樣獲得Tabelog 高度評價，分數達幾近於巔峰的4.52高分。「末冨」的招牌之作最為饕客津津樂道的就是「炭火燒甲魚」，外皮經炭火烘烤後酥脆香氣四溢，肉質鮮嫩多汁，搭配獨門醬汁，被許多日本食評家形容為「神作等級」的一道料理。此外，他所熬製的出汁高湯亦極具代表性，湯頭清澈而深邃，能將當季海鮮與食材的鮮味層層釋放，是許多料理人都十分推崇的技藝。
另還有一代表作，為薄切如花的河豚，搭配濃厚細緻的鮟鱇魚肝醬，鮮甜、彈嫩與肝醬香在口中瞬間爆開；另還取河豚背脊與精華部位高溫酥炸，外酥內嫩、香氣衝頂，鮮味奔放、令人驚艷。
甜點更顯其手法之雅緻，整顆蜜柑果凍在舌尖留下細膩餘韻，體現末冨大將擅長的味道留白美學。「末冨」在日本為純會員制，在日本高端餐飲圈向來被視為「極難預約」的名店之一，2025 年曾於台北餐廳客座，當時席次秒殺，一位難求，本次來到高雄「鮨毅」客座，推出僅4天的餐會，餐廳也則表示，訂位相當熱烈，目前僅剩零星數量可以預訂。
日期：2026年5月14日(四) 至5月17日(日)
時間：午餐 12:00、晚餐 18:30 (採完全預約制)
價格：2萬8000元 +10% (每人)
地點：Hotel dùa Kaohsiung 鮨毅 (高雄市新興區林森一路 165 號 2F)
訂位：即日起開放訂位，於官方IG鮨毅 私訊訂位
台北遠東香格里拉馬可波羅餐廳 邀義大利名廚法布里奇奧 (Fabrizio Aceti)任客座顧問
至於台北遠東香格里拉馬可波羅餐廳，則是於即日起至22日，迎來義大利名廚法布里奇奧 (Fabrizio Aceti)擔綱客座顧問，開啟一場關於「時尚高級訂製 (O'couture)」的感官盛宴。主廚將三十載旅居時尚之都的見聞悉數淬鍊，主張料理應如亞曼尼 (Armani)時裝般，具備精確線條與大器留白美學。
四道式套餐每位2580元+10%，五道式套餐每位3280元+10%元，部分菜色或也可單點。訂位專線 (02) 7711-2080。